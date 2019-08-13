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Заявка на кредитную карту онлайн в банке Тинькофф Банк

Банк: Тинькофф Банк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 55 590 есть
14 331 заявка
Visa Classic
Mastercard World
 от 0% до 700 000 до 55 0 - 2 988 есть
2 994 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Сегодня появилась возможность получать кредитные карты онлайн в банке Тинькофф Банк, заявки на предоставление займа отправляются через интернет. Для этого не требуется лично идти в офис и ждать в очереди: можно без спешки изучить предлагаемые программы и сравнить процентные ставки. Сделать это намного проще с помощью сервиса Banki.ru: мы собрали информацию о выгодных предложениях и действующих условиях кредитования клиентов.

Условия предоставления
Оформить кредитку может каждый совершеннолетний гражданин, имеющий постоянную прописку в регионе, где работает банк, официальное трудоустройство и стабильный доход. Лимит на счете ограничивается размером зарплаты: банковские организации просчитывают нагрузку на бюджет клиента, чтобы избежать образования задолженности. Кредитку выдаются на следующих условиях:
•Доступен льготный период. В течение определенного срока не взимаются проценты по займам, это позволяет бесплатно воспользоваться банковскими деньгами для покупки товаров и оплаты услуг.
•Процентная ставка рассчитывается в зависимости от категории клиента и размеров подтвержденного дохода. Чем ниже риск невозврата, тем ниже будет процент.
•Устанавливается стоимость годового обслуживания. Чем больше у карточки возможностей, тем дороже она обойдется заемщику.
Подача заявки через интернет
Чтобы стать обладателем кредитки с крупным лимитом, выберите подходящее предложение на нашем сайте и перейдите на страницу официального ресурса банка. Заполните заявление-анкету — эта процедура занимает несколько минут. Отправьте запрос онлайн и дождитесь ответа в виде сообщения на телефон или на электронную почту. После одобрения запроса карточка будет доставлена курьером, отправлена по почте или вручена лично в отделении.