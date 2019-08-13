|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 0%
|до 300 000
|до 55
|590
|есть
|
14 331 заявка
|
Visa Classic
Mastercard World
|от 0%
|до 700 000
|до 55
|0 - 2 988
|есть
|
2 994 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Сегодня появилась возможность получать кредитные карты онлайн в банке Тинькофф Банк, заявки на предоставление займа отправляются через интернет. Для этого не требуется лично идти в офис и ждать в очереди: можно без спешки изучить предлагаемые программы и сравнить процентные ставки. Сделать это намного проще с помощью сервиса Banki.ru: мы собрали информацию о выгодных предложениях и действующих условиях кредитования клиентов.
Условия предоставления
Оформить кредитку может каждый совершеннолетний гражданин, имеющий постоянную прописку в регионе, где работает банк, официальное трудоустройство и стабильный доход. Лимит на счете ограничивается размером зарплаты: банковские организации просчитывают нагрузку на бюджет клиента, чтобы избежать образования задолженности. Кредитку выдаются на следующих условиях:
•Доступен льготный период. В течение определенного срока не взимаются проценты по займам, это позволяет бесплатно воспользоваться банковскими деньгами для покупки товаров и оплаты услуг.
•Процентная ставка рассчитывается в зависимости от категории клиента и размеров подтвержденного дохода. Чем ниже риск невозврата, тем ниже будет процент.
•Устанавливается стоимость годового обслуживания. Чем больше у карточки возможностей, тем дороже она обойдется заемщику.
Подача заявки через интернет
Чтобы стать обладателем кредитки с крупным лимитом, выберите подходящее предложение на нашем сайте и перейдите на страницу официального ресурса банка. Заполните заявление-анкету — эта процедура занимает несколько минут. Отправьте запрос онлайн и дождитесь ответа в виде сообщения на телефон или на электронную почту. После одобрения запроса карточка будет доставлена курьером, отправлена по почте или вручена лично в отделении.