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Золотая кредитная карта в Альфа-Банке

Банк: Альфа-Банк

Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Альфа-Банке на выгодных условиях.
4 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
 от 11,99% до 700 000 до 100 2 990 - 3 490 нет
359 заявок
Mastercard Gold
 от 11,99% до 700 000 до 100 2 990 - 3 490 нет
7 заявок
Mastercard Gold
 от 23,99% до 700 000 до 60 2 990 нет
Mastercard Gold
 от 23,99% до 700 000 до 60 2 990 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Золотая кредитная карта в Альфа-Банке в городах:

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С помощью золотой кредитной карты в Альфа-Банке можно использовать заемные деньги в любой момент, когда возникнет необходимость, а также рассчитываться за товары и услуги по безналичному расчету. При этом предусмотрен удобный способ погашения задолженности на протяжении действия грейс-периода.

Держатели пластика Gold получают особый статус, который позволяет воспользоваться массой привилегий, не доступных обычным клиентам. Оформить изделие могут как постоянные посетители банковского учреждения, так и новые пользователи, которые хотят стать владельцами статусного продукта.

Перечень условий

Данный вид пластика подразумевает наличие следующих особенностей:

  • Срок действия составляет 3 года, после этого необходимо перевыпустить пластиковый носитель;

    • все расчетные операции осуществляются только в рублях;

  • Предусмотрена возможность самостоятельно выбрать денежный лимит;
  • Невысокая стоимость обслуживания, а также доступ к промо-акциям и скидкам;
  • Невысокая ставка при обналичивании денег;
  • Поддержка специалистов контактного центра ведется круглосуточно;
  • Имеется защита в виде электронного чипа и пин-кода;
  • В случае утраты пластика за рубежом, выдаются наличные средства.

    • Когда потребители получают специальные предложения от банковской структуры, условия сотрудничества наиболее выгодные и заранее установлен лимит. Применение платежного средства Голд осуществляется бесплатно, процент переплат минимален.

    Перечень документации

    Если клиент первый раз обращается в выбранное учреждение, необходимо написать заявление в ближайшем офисе или отправить онлайн-запрос на официальный сайт структуры. Как только придет одобрение, следует подготовить ряд документов:

  • Российский паспорт;
  • Справка о размере зарплаты по форме 2-НДФЛ;
  • Копия трудовой книжки, заверенная работодателем;
  • ИНН организации;
  • Для мужчин обязателен военный билет.

    • Основными требованиями к пользователям выступают:

  • Возраст от 21 до 68 лет;
  • Гражданство РФ;
  • Наличие постоянной регистрации на территории России;
  • Официальное место работы;
  • Стабильная заработная плата;
  • Общий стаж — от 1 года, на последнем месте — от 6 месяцев.

    • Использовать такой платежный инструмент не составит труда: можно расплатиться за товары и услуги в торговых центрах, совершать расчетные операции в онлайн-режиме и обналичивать деньги. Все варианты оплаты надежно защищены, а в качестве подтверждения приходит смс с кодом, который никому нельзя сообщать.

    Достоинства онлайн-сервиса Банки.ру

    Рассмотреть список действующих программ можно на нашем сетевом портале. Вы найдете также сроки изготовления каждого вида пластика, условия и требования к заемщикам и другие рекомендации по использованию продукта.

    Чтобы упростить процесс выбора, предложены следующие опции:

  • Отзывы держателей, которые помогут подобрать наиболее выгодный вариант;
  • Онлайн-калькулятор, чтобы рассчитать величину переплат в каждом конкретном случае;
  • Форум, где можно обсудить наиболее сложные вопросы оформления изделия;
  • Поисковая система, которая выдаст перечень предложений в соответствии с заданными критериями отбора.