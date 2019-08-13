Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Азиатско-Тихоокеанском Банке на выгодных условиях.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Gold
Mastercard Gold
|29%
|до 300 000
|до 92
|0
|1%
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121 заявка
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Visa Gold
Mastercard Gold
|от 19%
|до 300 000
|—
|0
|1%
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Среди широкого ассортимента банковских изделий отдельное место отводят продуктам премиум-класса — пластиковым носителям со специальными возможностями и выгодными условиями сотрудничества. Основные критерии использования золотой кредитной карты в Азиатско-Тихоокеанском Банке включают перечень положений, требований финансовой структуры к процессу оформления и специальных возможностей.
Требования к потребителям
Для получения изделия статуса Голд необходимо соответствовать заявленным критериям:
Из документов необходим паспорт, справка о величине заработной платы за последние 6 месяцев или документ, где указан размер пенсии.
Отличительные особенности пластика Gold
По сравнению со стандартными платежными средствами, продукты премиум-класса обладают целым рядом преимуществ:
1. Доступно множество скидок и привлекательных предложений от финансового учреждения.
2. Большой лимит ежедневного обналичивания денег.
3. При экстренной выдаче средств с клиентов не взимается комиссия, а также при перевыпуске пластика в случае его утраты.
4. Годовая ставка по процентам приравнивается к стандартной, независимо от количества предоставленных привилегий.
При пополнении счета следует вносить сумму, не менее обязательного платежа и не позднее 20 дней с формирования счета. Величину долга можно узнать по электронной почте, на официальном сайте или в контактном центре. Вносить средства можно через онлайн-приложение или устройства самообслуживания — терминалы и банкоматы.
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