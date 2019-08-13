Среди широкого ассортимента банковских изделий отдельное место отводят продуктам премиум-класса — пластиковым носителям со специальными возможностями и выгодными условиями сотрудничества. Основные критерии использования золотой кредитной карты в Азиатско-Тихоокеанском Банке включают перечень положений, требований финансовой структуры к процессу оформления и специальных возможностей.

Требования к потребителям

Для получения изделия статуса Голд необходимо соответствовать заявленным критериям:

Гражданство РФ;

Возрастной диапазон — от 21 до 68 лет;

Наличие постоянной прописки на территории страны;

Официальное место работы;

Стабильный заработок;

Общий стаж работы от 1 года, на последнем месте — от полугода.

Из документов необходим паспорт, справка о величине заработной платы за последние 6 месяцев или документ, где указан размер пенсии.

Отличительные особенности пластика Gold

По сравнению со стандартными платежными средствами, продукты премиум-класса обладают целым рядом преимуществ:

1. Доступно множество скидок и привлекательных предложений от финансового учреждения.

2. Большой лимит ежедневного обналичивания денег.

3. При экстренной выдаче средств с клиентов не взимается комиссия, а также при перевыпуске пластика в случае его утраты.

4. Годовая ставка по процентам приравнивается к стандартной, независимо от количества предоставленных привилегий.

При пополнении счета следует вносить сумму, не менее обязательного платежа и не позднее 20 дней с формирования счета. Величину долга можно узнать по электронной почте, на официальном сайте или в контактном центре. Вносить средства можно через онлайн-приложение или устройства самообслуживания — терминалы и банкоматы.

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