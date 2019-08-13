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Золотая кредитная карта в банке «Авангард»

Банк: Авангард

Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в банке «Авангард» на выгодных условиях.
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
Mastercard Gold
 от 12% см. условия до 50 0 - 150 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Золотая кредитная карта в банке «Авангард» в городах:

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Выбирая банковский продукт премиум-класса, следует рассмотреть золотую кредитную карту в банке «Авангард». По стоимости обслуживания она существенно дороже стандартных вариантов, но при этом предлагает целый спектр возможностей и привилегий для владельца:

  • Обслуживание на высочайшем уровне;
  • Множество скидок и акционных товаров в торговых сетях и заведениях России;
  • Получение бонусов и участие в промо-акциях.

    • Однако потребители выбирают пластик Голд не только по причине широких возможностей. Такой продукт становится отражением статуса пользователя и указывает, что к человеку требуется особый подход. Чаще всего изделие оформляют политики, банкиры и люди, занятые бизнесом.

    Основные преимущества

    Наиболее явными и привлекательными сторонами использования пластикового носителя GOLD выступают:

    1. Опция кэшбэка. После совершения расходной операции держателю возвращается часть суммы обратно на счет. Это позволяет существенно экономить на покупках.

    2. Дополнительные бонусы. Если постоянно пользоваться платежным инструментом, будут начисляться баллы, которые в дальнейшем легко обменять на подарки, товары и билеты. Всего на выбор потребителей приведено более 1000 предложений.

    3. Чтобы получить максимальную выгоду, необходимо использовать пластик в учреждениях-партнерах. Тогда скидки достигают 40%.

    4. Если требуется, можно оформить до 5 таких же дополнительных платежных средств для своих родственников.

    Как оформить?

    Чтобы получить одобрение на выдачу такого продукта, необходимо придерживаться следующих условий:

  • Возраст не ниже 21 года и не выше 68 лет;
  • Официальное трудоустройство;
  • Стабильная заработная плата, подтвержденная соответствующим документом;
  • Наличие постоянной прописки на территории РФ;
  • Российское гражданство;
  • Отсутствие долгов по другим заемным средствам и налогам;
  • Оригинал и копия паспорта заявителя;
  • Второй документ для подтверждения личности.

    • Для подачи заявки можно зайти на официальный сайт учреждения и заполнить онлайн-форму или лично посетить офис компании с паспортом и написать заявление. С таким платежным средством доступны следующие привилегии:

  • Обналичивание денег осуществляется в банкомате или отделении выбранной организации. Чтобы избежать высокой комиссии, выбирайте только собственные банкоматы или учреждений-партнеров;
  • Продолжительный льготный период, в течение которого клиент может пользоваться заемными средствами без переплат;
  • Высчитать сумму затрат по каждому виду пластика с помощью онлайн-калькулятора. Отыскать приложение можно на сетевом портале Банки.ру. Потребуется ввести информацию о платежном инструменте, дополнительные расходы и личные данные, и вы получите примерную величину растрат.

    • Также онлайн-ресурс предлагает ознакомиться с другими доступными продуктами, условиями их оформления и требованиями к пользователям. Для оптимального выбора можно воспользоваться массой полезных опций.