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Золотая кредитная карта в ББР Банке

Банк: ББР Банк

Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в ББР Банке на выгодных условиях.
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
Mastercard Gold
Мир Премиальная
от 21% до 100 000 0 - 600 1%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Золотая кредитная карта в ББР Банке в городах:

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В ББР Банке кроме классических пластиковых носителей можно оформить золотую кредитную карту GOLD. Помимо особого статуса, такие изделия обладают рядом достоинств по сравнению со стандартными вариантами. Именно поэтому такой вид пластика выбирают обеспеченные люди, которые ценят высокий сервис обслуживания и предоставленные привилегии.

Особенности продукта

Платежное средство Голд оформляют сроком на 3 года, после чего осуществляется перевыпуск изделия на таких же условиях сотрудничества. Его удобно брать в деловые поездки по Европе, ведь оно отличается привлекательными условиями:

  • Доступная процентная ставка;
  • Продолжительный грейс-период, в течение которого можно совершать покупки без переплат;
  • Стоимость обслуживания определяется выбранным тарифом, поэтому каждый может подобрать оптимальный вариант;
  • Наличие защитного пин-кода и чипа от взлома.

    • Перечисленные условия достаточно стандартны для платежных инструментов, но основные преимущества такого типа пластика заключаются в дополнительных привилегиях:

    1. Действуют бонусные программы и скидки.

    2. Предусмотрена поддержка держателя за пределами страны, выдача наличных средств осуществляется при потере изделия за рубежом.

    3. Онлайн-транзакции происходят под специальной защитой от международных платежных систем.

    4. Обналичивание через банкоматы страны и организации-партнеры за границей.

    Такой продукт наиболее выгоден тем пользователям, кто часто ездит за рубеж и пользуется всеми его достоинствами. Обычным клиентам выгоднее оформить классический пластиковый носитель.

    Процедура оформления

    Чтобы обзавестись таким пластиком, необходимо придерживаться некоторых требований:

  • Быть гражданином РФ;
  • Иметь постоянную регистрацию на территории страны;
  • Возрастной диапазон от 21 до 68 лет;
  • Официальное место работы и стаж от 6 месяцев на последнем рабочем месте.

    • Чтобы подать запрос, следует обратиться в ближайший офис выбранной организации с паспортом и написать заявление. Также предусмотрена подача заявки в онлайн-режиме на официальном сайте структуры, при этом можно заказать индивидуальный дизайн изделия.

    Процесс оформления подразумевает следующие шаги:

    1. Посетить офис банковской организации.

    2. Написать заявление.

    3. Собрать пакет документов.

    4. Дождаться решения от финансового учреждения, на принятие которого уходит до 2 дней.

    5. Забрать готовый продукт.

    В обязательный пакет документации входят следующие позиции:

  • Паспорт;
  • Документы от работодателя: трудовая книга, оригинал ИП;
  • Справка о размере заработной платы за последние полгода;

    • Ознакомиться с полным перечнем доступных программ можно на сетевом ресурсе Банки.ру. Здесь вы найдете подробные условия и требования к пользователям, сроки выдачи готовых платежных инструментов, а также массу полезных опций, которые помогут подобрать оптимальный вариант.