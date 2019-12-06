Пользователи выбирают золотую кредитную карту в Кредит Европа Банке по многим причинам, но основными из них являются удобство и практичность использования. Такой продукт относится к изделиям премиум-класса и поэтому обходится значительно дороже классических пластиковых носителей. Среди достоинств клиенты отмечают:

Обслуживание в финансовой организации на самом высоком уровне;

Действует множество промо-акций и специальных предложений;

За каждую покупку начисляются бонусы, которые можно потратить на приобретение другой продукции и услуг.

Но платежный инструмент Голд привлекает не только широкими возможностями. Этот пластик отражает статус пользователя и указывает, что к нему требуется особый подход и высококачественное обслуживание. Нередко владельцами такого пластика являются банкиры, политики и бизнесмены.

Положительные стороны

Держатели таких изделий отметили целый перечень преимуществ их использования:

1. Доступна опция кэшбэка, которая осуществляет возврат части денег от каждого платежа.

2. Начисляются бонусные баллы при постоянном использовании пластикового носителя, которые обмениваются на билеты, товары и подарки. На выбор клиента предусмотрено более 1000 вариантов.

3. Чтобы максимально сэкономить и выгодно пользоваться продуктом, необходимо выбирать заведения-партнеры банковской структуры. В таком случае скидки достигают 40%.

4. Владелец пластика GOLD при желании может заказать до 5 таких платежных средств для своих родственников.

Особенности оформления

Финансовое учреждение выдвигает ряд требований, которым следует соответствовать, чтобы получить одобрение:

Возрастной диапазон — от 21 до 68 лет;

Постоянная регистрация на территории РФ в области нахождения банковского отделения;

Наличие официального места работы;

Отсутствие задолженности по налогам и другим заемным средствам;

Оригинал паспорта и его копия;

Второй документ для подтверждения личности;

Справка о размере заработной платы.

Чтобы подать запрос на изготовление желаемого продукта, можно зайти на официальный сайт организации и заполнить онлайн-форму или лично посетить офис выбранного учреждения. Каждому потребителю доступны следующие условия применения пластика:

Обналичить деньги можно в контактном центре компании или банкомате. Выбирать следует собственные банкоматы или учреждений-партнеров, чтобы не платить высокую комиссию;

Продолжительный грейс-период, на протяжении которого можно пользоваться заемными средствами без процентов;

Чтобы рассчитать примерную сумму переплат, можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Данное приложение имеется на онлайн-сервисе Банки.ру. Для выполнения расчета укажите личную информацию, сведения о пластике и дополнительные расходы, после чего получите ориентировочную величину затрат.

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