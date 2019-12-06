Золотая кредитная карта в Кредит Европа Банке

Банк: Кредит Европа Банк

Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Кредит Европа Банке на выгодных условиях.
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 0% до 600 000 до 55 0 есть
11 782 заявки
Mastercard World
 от 0% до 600 000 до 55 0 есть
1 370 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.

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Свобода
Хоум Кредит Банк
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Ситибанк
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Альфа-Банк
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Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
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Отзывы

Карта Свобода, ХоумКредит с нами 10 лет!
Оценка: 5 Проверяется
Пришли в отделение банка вместе со свекровью. (Свекровь брала кредит на товар в магазине, и в магазине специалист ( один специалист на все действующие банки в данном отделе... Весь отзыв
Про банк
Оценка: 5 Проверяется
Я случайно зашёл в этот банк со своей женой и мне она посоветовала приобрести кредитную карту, я приобрел и вот уже пользуюсь где-то 4 месяцев и мне этот банк очень понравился во... Весь отзыв
Положительное впечатление о банке
Оценка: 4 Проверяется
Давно пользуюсь услугами банка, привлекают условия по вкладам. Особенно нравится карта Халва: хороший процент на остаток и кешбек, в списках партнеров мои любимые магазины. Недавно... Весь отзыв
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Пользователи выбирают золотую кредитную карту в Кредит Европа Банке по многим причинам, но основными из них являются удобство и практичность использования. Такой продукт относится к изделиям премиум-класса и поэтому обходится значительно дороже классических пластиковых носителей. Среди достоинств клиенты отмечают:

  • Обслуживание в финансовой организации на самом высоком уровне;
  • Действует множество промо-акций и специальных предложений;
  • За каждую покупку начисляются бонусы, которые можно потратить на приобретение другой продукции и услуг.

    • Но платежный инструмент Голд привлекает не только широкими возможностями. Этот пластик отражает статус пользователя и указывает, что к нему требуется особый подход и высококачественное обслуживание. Нередко владельцами такого пластика являются банкиры, политики и бизнесмены.

    Положительные стороны

    Держатели таких изделий отметили целый перечень преимуществ их использования:

    1. Доступна опция кэшбэка, которая осуществляет возврат части денег от каждого платежа.

    2. Начисляются бонусные баллы при постоянном использовании пластикового носителя, которые обмениваются на билеты, товары и подарки. На выбор клиента предусмотрено более 1000 вариантов.

    3. Чтобы максимально сэкономить и выгодно пользоваться продуктом, необходимо выбирать заведения-партнеры банковской структуры. В таком случае скидки достигают 40%.

    4. Владелец пластика GOLD при желании может заказать до 5 таких платежных средств для своих родственников.

    Особенности оформления

    Финансовое учреждение выдвигает ряд требований, которым следует соответствовать, чтобы получить одобрение:

  • Возрастной диапазон — от 21 до 68 лет;
  • Постоянная регистрация на территории РФ в области нахождения банковского отделения;
  • Наличие официального места работы;
  • Отсутствие задолженности по налогам и другим заемным средствам;
  • Оригинал паспорта и его копия;
  • Второй документ для подтверждения личности;
  • Справка о размере заработной платы.

    • Чтобы подать запрос на изготовление желаемого продукта, можно зайти на официальный сайт организации и заполнить онлайн-форму или лично посетить офис выбранного учреждения. Каждому потребителю доступны следующие условия применения пластика:

  • Обналичить деньги можно в контактном центре компании или банкомате. Выбирать следует собственные банкоматы или учреждений-партнеров, чтобы не платить высокую комиссию;
  • Продолжительный грейс-период, на протяжении которого можно пользоваться заемными средствами без процентов;
  • Чтобы рассчитать примерную сумму переплат, можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Данное приложение имеется на онлайн-сервисе Банки.ру. Для выполнения расчета укажите личную информацию, сведения о пластике и дополнительные расходы, после чего получите ориентировочную величину затрат.

    • Также на сетевом ресурсе представлены все актуальные программы с полными условиями сотрудничества, списком необходимой документации и сроками выдачи готовых изделий. В помощь посетителям сайта предусмотрена масса полезных опций.

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