Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Банке Финсервис на выгодных условиях.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Gold
Mastercard Gold
|9%
|см. условия
|до 50
|0
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Пользователи выбирают золотую кредитную карту в Банке Финсервис по многим причинам, но основными из них являются удобство и практичность использования. Такой продукт относится к изделиям премиум-класса и поэтому обходится значительно дороже классических пластиковых носителей. Среди достоинств клиенты отмечают:
Но платежный инструмент Голд привлекает не только широкими возможностями. Этот пластик отражает статус пользователя и указывает, что к нему требуется особый подход и высококачественное обслуживание. Нередко владельцами такого пластика являются банкиры, политики и бизнесмены.
Положительные стороны
Держатели таких изделий отметили целый перечень преимуществ их использования:
1. Доступна опция кэшбэка, которая осуществляет возврат части денег от каждого платежа.
2. Начисляются бонусные баллы при постоянном использовании пластикового носителя, которые обмениваются на билеты, товары и подарки. На выбор клиента предусмотрено более 1000 вариантов.
3. Чтобы максимально сэкономить и выгодно пользоваться продуктом, необходимо выбирать заведения-партнеры банковской структуры. В таком случае скидки достигают 40%.
4. Владелец пластика GOLD при желании может заказать до 5 таких платежных средств для своих родственников.
Особенности оформления
Финансовое учреждение выдвигает ряд требований, которым следует соответствовать, чтобы получить одобрение:
Чтобы подать запрос на изготовление желаемого продукта, можно зайти на официальный сайт организации и заполнить онлайн-форму или лично посетить офис выбранного учреждения. Каждому потребителю доступны следующие условия применения пластика:
Также на сетевом ресурсе представлены все актуальные программы с полными условиями сотрудничества, списком необходимой документации и сроками выдачи готовых изделий. В помощь посетителям сайта предусмотрена масса полезных опций.