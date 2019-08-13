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Золотая кредитная карта в Фора-Банке

Банк: Фора-Банк

Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Фора-Банке на выгодных условиях.
3 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
Mastercard Gold
 19,5% до 500 000 0 - 1 908 до 5%
19,5% до 500 000 720 0,7%
Visa Gold
Mastercard Gold
 19,5% до 300 000 до 62 3 000 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Золотая кредитная карта в Фора-Банке в городах:

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Среди широкого ассортимента банковских изделий отдельное место отводят продуктам премиум-класса — пластиковым носителям со специальными возможностями и выгодными условиями сотрудничества. Основные критерии использования золотой кредитной карты в Фора-Банке включают перечень положений, требований финансовой структуры к процессу оформления и специальных возможностей.

Требования к потребителям

Для получения изделия статуса Голд необходимо соответствовать заявленным критериям:

  • Гражданство РФ;
  • Возрастной диапазон — от 21 до 68 лет;
  • Наличие постоянной прописки на территории страны;
  • Официальное место работы;
  • Стабильный заработок;
  • Общий стаж работы от 1 года, на последнем месте — от полугода.

    • Из документов необходим паспорт, справка о величине заработной платы за последние 6 месяцев или документ, где указан размер пенсии.

    Отличительные особенности пластика Gold

    По сравнению со стандартными платежными средствами, продукты премиум-класса обладают целым рядом преимуществ:

    1. Доступно множество скидок и привлекательных предложений от финансового учреждения.

    2. Большой лимит ежедневного обналичивания денег.

    3. При экстренной выдаче средств с клиентов не взимается комиссия, а также при перевыпуске пластика в случае его утраты.

    4. Годовая ставка по процентам приравнивается к стандартной, независимо от количества предоставленных привилегий.

    При пополнении счета следует вносить сумму, не менее обязательного платежа и не позднее 20 дней с формирования счета. Величину долга можно узнать по электронной почте, на официальном сайте или в контактном центре. Вносить средства можно через онлайн-приложение или устройства самообслуживания — терминалы и банкоматы.

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  • Форум, где пользователи обсуждают наиболее спорные и сложные вопросы, а также дают рекомендации по выбору выгодных продуктов;
  • Отзывы клиентов, которые помогут сориентироваться в предложенных вариантах и выбрать самый подходящий;
  • Онлайн-калькулятор, с помощью которого вы быстро узнаете величину переплат по каждому типу пластика;
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