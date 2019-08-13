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Золотая кредитная карта в банке «Форштадт — Московский офис»

Банк: Форштадт — Московский офис

Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в банке «Форштадт — Московский офис» на выгодных условиях.
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 23% до 600 000 0 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Золотая кредитная карта в банке «Форштадт — Московский офис» в городах:

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Сегодня кроме классических вариантов платежных средств можно оформить золотую кредитную карту GOLD в банке «Форштадт — Московский офис». Такой тип изделия предоставляет особый статус пользователю и много дополнительных возможностей, не предусмотренных в стандартных видах пластика. Именно поэтому пластиковый носитель Голд предпочитают бизнесмены, банкиры и политики, которые хотят получить высококачественный сервис и массу преимуществ использования.

Перечень особенностей

Период действия пластика составляет 3 года, а после этого необходимо перевыпустить продукт на прежних условиях. Такое изделие выручит во время путешествий и деловых поездок по Европе, благодаря привлекательным условиям сотрудничества:

  • Ставка по процентам невысокая;
  • Грейс-период продолжительный, благодаря чему можно оплачивать товары и услуги без переплат;
  • Стоимость обслуживания зависит от выбранного тарифа, поэтому каждый подберет оптимальный вариант;
  • Все операции защищены пин-кодом и электронным чипом от взлома.

    • Перечисленные особенности характерны и для классических видов платежных средств, а в число главных преимуществ продукта класса Gold входят:

    1. Действие бонусных программ и дополнительных скидок в торговых сетях.

    2. Выдача наличных денег при утрате пластика за рубежом, а также полная поддержка клиента.

    3. Высокая защита платежей от международных платежных сервисов.

    4. Снятие наличных через российские банкоматы и учреждения-партнеры за границей.

    Благодаря таким достоинствам, наибольшую выгоду получают потребители, которые часто бывают в других странах и пользуются платежным инструментом. Для остальных граждан России лучше выбирать стандартные виды пластика с меньшей стоимостью обслуживания.

    Особенности оформления

    Клиенты должны соответствовать ряду требований, чтобы получить одобрение на выдачу такого изделия:

  • Быть гражданином России;
  • Иметь постоянную прописку на территории страны;
  • Возраст от 21 до 68 лет;
  • Официальное место работы;
  • Стабильная заработная плата, документально подтвержденная;
  • Общий стаж от 1 года, а на последнем месте — от 6 месяцев.

    • Чтобы подать запрос на изготовление, необходимо обратиться в ближайшее отделение и написать заявление. Также предусмотрена удаленная подача заявки в онлайн-режиме на официальном сайте компании. Такой вариант позволяет заказать индивидуальный дизайн изделия.

    Для оформления достаточно сделать несколько шагов:

    1. Посетить офис банковской структуры.

    2. Написать заявление по предложенной форме.

    3. Принести пакет документов.

    4. Дождаться, пока заявка будет рассмотрена и перезвонит сотрудник учреждения. По времени процесс занимает до двух дней.

    5. Забрать продукт в удобное время.

    В числе обязательных документов значатся:

  • Паспорт клиента;
  • Информация от работодателя: трудовая книжка, справка о размере заработка за 6 месяцев, оригинал ИП.

    • Чтобы ознакомиться с полным перечнем действующих программ, можно зайти на сетевой портал Банки.ру. Здесь можно найти множество полезных советов по выбору конкретных предложений, список необходимой документации и сроки готовности каждого продукта. В помощь пользователям приведена масса полезных опций.