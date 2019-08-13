Сегодня кроме классических вариантов платежных средств можно оформить золотую кредитную карту GOLD в банке «Форштадт — Московский офис». Такой тип изделия предоставляет особый статус пользователю и много дополнительных возможностей, не предусмотренных в стандартных видах пластика. Именно поэтому пластиковый носитель Голд предпочитают бизнесмены, банкиры и политики, которые хотят получить высококачественный сервис и массу преимуществ использования.

Перечень особенностей

Период действия пластика составляет 3 года, а после этого необходимо перевыпустить продукт на прежних условиях. Такое изделие выручит во время путешествий и деловых поездок по Европе, благодаря привлекательным условиям сотрудничества:

Ставка по процентам невысокая;

Грейс-период продолжительный, благодаря чему можно оплачивать товары и услуги без переплат;

Стоимость обслуживания зависит от выбранного тарифа, поэтому каждый подберет оптимальный вариант;

Все операции защищены пин-кодом и электронным чипом от взлома.

Перечисленные особенности характерны и для классических видов платежных средств, а в число главных преимуществ продукта класса Gold входят:

1. Действие бонусных программ и дополнительных скидок в торговых сетях.

2. Выдача наличных денег при утрате пластика за рубежом, а также полная поддержка клиента.

3. Высокая защита платежей от международных платежных сервисов.

4. Снятие наличных через российские банкоматы и учреждения-партнеры за границей.

Благодаря таким достоинствам, наибольшую выгоду получают потребители, которые часто бывают в других странах и пользуются платежным инструментом. Для остальных граждан России лучше выбирать стандартные виды пластика с меньшей стоимостью обслуживания.

Особенности оформления

Клиенты должны соответствовать ряду требований, чтобы получить одобрение на выдачу такого изделия:

Быть гражданином России;

Иметь постоянную прописку на территории страны;

Возраст от 21 до 68 лет;

Официальное место работы;

Стабильная заработная плата, документально подтвержденная;

Общий стаж от 1 года, а на последнем месте — от 6 месяцев.

Чтобы подать запрос на изготовление, необходимо обратиться в ближайшее отделение и написать заявление. Также предусмотрена удаленная подача заявки в онлайн-режиме на официальном сайте компании. Такой вариант позволяет заказать индивидуальный дизайн изделия.

Для оформления достаточно сделать несколько шагов:

1. Посетить офис банковской структуры.

2. Написать заявление по предложенной форме.

3. Принести пакет документов.

4. Дождаться, пока заявка будет рассмотрена и перезвонит сотрудник учреждения. По времени процесс занимает до двух дней.

5. Забрать продукт в удобное время.

В числе обязательных документов значатся:

Паспорт клиента;

Информация от работодателя: трудовая книжка, справка о размере заработка за 6 месяцев, оригинал ИП.

Чтобы ознакомиться с полным перечнем действующих программ, можно зайти на сетевой портал Банки.ру. Здесь можно найти множество полезных советов по выбору конкретных предложений, список необходимой документации и сроки готовности каждого продукта. В помощь пользователям приведена масса полезных опций.