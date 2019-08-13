Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в банке «Форштадт — Московский офис» на выгодных условиях.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
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Visa Gold
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|до 600 000
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Сегодня кроме классических вариантов платежных средств можно оформить золотую кредитную карту GOLD в банке «Форштадт — Московский офис». Такой тип изделия предоставляет особый статус пользователю и много дополнительных возможностей, не предусмотренных в стандартных видах пластика. Именно поэтому пластиковый носитель Голд предпочитают бизнесмены, банкиры и политики, которые хотят получить высококачественный сервис и массу преимуществ использования.
Перечень особенностей
Период действия пластика составляет 3 года, а после этого необходимо перевыпустить продукт на прежних условиях. Такое изделие выручит во время путешествий и деловых поездок по Европе, благодаря привлекательным условиям сотрудничества:
Перечисленные особенности характерны и для классических видов платежных средств, а в число главных преимуществ продукта класса Gold входят:
1. Действие бонусных программ и дополнительных скидок в торговых сетях.
2. Выдача наличных денег при утрате пластика за рубежом, а также полная поддержка клиента.
3. Высокая защита платежей от международных платежных сервисов.
4. Снятие наличных через российские банкоматы и учреждения-партнеры за границей.
Благодаря таким достоинствам, наибольшую выгоду получают потребители, которые часто бывают в других странах и пользуются платежным инструментом. Для остальных граждан России лучше выбирать стандартные виды пластика с меньшей стоимостью обслуживания.
Особенности оформления
Клиенты должны соответствовать ряду требований, чтобы получить одобрение на выдачу такого изделия:
Чтобы подать запрос на изготовление, необходимо обратиться в ближайшее отделение и написать заявление. Также предусмотрена удаленная подача заявки в онлайн-режиме на официальном сайте компании. Такой вариант позволяет заказать индивидуальный дизайн изделия.
Для оформления достаточно сделать несколько шагов:
1. Посетить офис банковской структуры.
2. Написать заявление по предложенной форме.
3. Принести пакет документов.
4. Дождаться, пока заявка будет рассмотрена и перезвонит сотрудник учреждения. По времени процесс занимает до двух дней.
5. Забрать продукт в удобное время.
В числе обязательных документов значатся:
Чтобы ознакомиться с полным перечнем действующих программ, можно зайти на сетевой портал Банки.ру. Здесь можно найти множество полезных советов по выбору конкретных предложений, список необходимой документации и сроки готовности каждого продукта. В помощь пользователям приведена масса полезных опций.