Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Банке Интеза на выгодных условиях.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Gold
|22%
|до 350 000
|до 55
|3 000
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
С помощью золотой кредитной карты в Банке Интеза можно выгодно пользоваться заемными средствами на привлекательных условиях. Такой продукт позволяет оплачивать товары и услуги по безналичному расчету, а также снимать деньги в банкомате. Выплачивать задолженность можно также удобным способом на протяжении действия льготного периода.
Владелец изделия премиум-класса Gold получает особый статус, который предоставляет пользователю массу привилегий, недоступных обычным потребителям. Оформить пластиковый носитель может постоянный клиент организации, который давно пользуется ее услугами, а также новый посетитель, который хочет стать владельцем пластика подобного уровня.
Положения использования
В процессе пользования платежным инструментом учитывайте ряд особенностей:
Наиболее выгодные условия получают клиенты, которым пришло персональное предложение от банковской организации. В таком случае заранее одобрен лимит средств, пользование пластиком Голд осуществляется бесплатно, а процентная ставка минимальная.
Перечень документации
Если потребитель впервые обратился в выбранное учреждение, необходимо заполнить предлагаемую анкету и написать заявление в ближайшем отделении. Также предусмотрена удаленная подача запроса через официальный сайт компании. Как только заявка будет рассмотрена, необходимо зайти в офис и принести пакет документов:
Основными требованиями к заемщикам выступают:
С помощью такого типа пластика можно оплачивать продукцию в торговых центрах, услуги в сети Интернет, осуществлять переводы и обналичивать деньги. Каждая операция под надежной защитой, в качестве подтверждения приходит смс-код, который нельзя никому передавать.
Преимущества сетевого ресурса Банки.ру
Чтобы ознакомиться с полным списком действующих программ, можно зайти на наш интернет ресурс. Здесь имеется множество полезной и достоверной информации по способам оформления пластиковых носителей, срокам изготовления и требованиям к потребителям. Сведения обновляются в автоматическом режиме, поэтому всегда остаются актуальными.
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