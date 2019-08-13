С помощью золотой кредитной карты в Банке Интеза можно выгодно пользоваться заемными средствами на привлекательных условиях. Такой продукт позволяет оплачивать товары и услуги по безналичному расчету, а также снимать деньги в банкомате. Выплачивать задолженность можно также удобным способом на протяжении действия льготного периода.

Владелец изделия премиум-класса Gold получает особый статус, который предоставляет пользователю массу привилегий, недоступных обычным потребителям. Оформить пластиковый носитель может постоянный клиент организации, который давно пользуется ее услугами, а также новый посетитель, который хочет стать владельцем пластика подобного уровня.

Положения использования

В процессе пользования платежным инструментом учитывайте ряд особенностей:

Период действия составляет 3 года, после чего потребуется перевыпуск продукта на прежних условиях;

Все операции осуществляются только в рублях;

Можно самостоятельно выбирать лимит средств;

Доступная стоимость обслуживания, доступ к акциям и скидкам;

Невысокая комиссия при обналичивании денег;

Круглосуточная техническая поддержка;

Защита операций с помощью пин-кода и электронного чипа;

При утрате изделия за рубежом финансовое учреждение выдает деньги наличными.

Наиболее выгодные условия получают клиенты, которым пришло персональное предложение от банковской организации. В таком случае заранее одобрен лимит средств, пользование пластиком Голд осуществляется бесплатно, а процентная ставка минимальная.

Перечень документации

Если потребитель впервые обратился в выбранное учреждение, необходимо заполнить предлагаемую анкету и написать заявление в ближайшем отделении. Также предусмотрена удаленная подача запроса через официальный сайт компании. Как только заявка будет рассмотрена, необходимо зайти в офис и принести пакет документов:

Паспорт гражданина России;

Справку о величине заработка по форме 2-НДФЛ;

Копию трудовой книжки, заверенную работодателем;

Иногда требуют ИНН предприятия;

Мужчины обязательно должны представить военный билет.

Основными требованиями к заемщикам выступают:

Возраст от 21 до 68 лет;

Российское гражданство;

Постоянная регистрация на территории страны;

Официальное трудоустройство;

Стабильная заработная плата;

Стаж работы на последнем месте — от 6 месяцев, общий — более 1 года.

С помощью такого типа пластика можно оплачивать продукцию в торговых центрах, услуги в сети Интернет, осуществлять переводы и обналичивать деньги. Каждая операция под надежной защитой, в качестве подтверждения приходит смс-код, который нельзя никому передавать.

Преимущества сетевого ресурса Банки.ру

Чтобы ознакомиться с полным списком действующих программ, можно зайти на наш интернет ресурс. Здесь имеется множество полезной и достоверной информации по способам оформления пластиковых носителей, срокам изготовления и требованиям к потребителям. Сведения обновляются в автоматическом режиме, поэтому всегда остаются актуальными.

В помощь посетителям сервиса приведен ряд полезных опций:

Отзывы клиентов, которые помогут сделать правильный выбор;

Онлайн-калькулятор, чтобы оперативно высчитать примерную сумму затрат по каждому продукту;

Форум, где можно уточнить интересующие вопросы и получить подробную консультацию;

Поисковая система.