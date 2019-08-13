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Золотая кредитная карта в Кубань Кредите

Банк: Кубань Кредит

Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Кубань Кредите на выгодных условиях.
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
25% до 500 000 до 55 до 1 500 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Золотая кредитная карта в Кубань Кредите в городах:

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Каждый гражданин России выбирает платежный инструмент в соответствии с уровнем дохода. Сегодня банковские структуры выпускают пластики в трех вариантах: начального, классического и премиум-класса. К последним относится золотая кредитная карта в Кубань Кредите, которую удобно и выгодно использовать в дальних и деловых поездках за границу.

Что требуется?

Чтобы стать держателем изделия премиального статуса, необходимо придерживаться некоторых правил и требований:

  • Возрастной диапазон от 21 до 68 лет;
  • Постоянная прописка на территории страны;
  • Официальное трудоустройство;
  • Стабильная заработная плата;
  • Стаж работы от 1 года, на последнем месте — от полугода.

    • Следует оставить онлайн-заявку на изготовление пластикового носителя Gold или посетить контактный центр организации, где написать заявление по предложенной форме. Из дополнительных документов потребуется паспорт и справка о размере заработка за 6 месяцев.

    Процесс оформления подразумевает следующие шаги:

    1. Посетить офис компании.

    2. Заполнить предложенную форму и указать предпочтения по типу пластика. Также ввести личные данные.

    3. Рассмотрение запроса занимает до 2 дней, после чего перезвонит сотрудник учреждения и сообщит о готовности.

    4. Привезти необходимые документы в офис.

    5. Забрать готовый продукт.

    Перечень возможностей

    Держатели пластикового носителя Голд отмечают следующие достоинства использования:

  • Безналичная оплата продукции в торговых центрах;
  • Платежи через банкоматы и интернет-сайты;
  • Совершение переводов в другие финансовые учреждения;
  • Применение в сети Интернет при подключении к электронному кошельку;
  • Отслеживание расходов через мобильное приложение;
  • Совершение любых денежных операций и управление счетом в онлайн-режиме;
  • Автоплатежи на установленные номера: оплата коммунальных расходов, рассрочки, штрафа.

    • Основным преимуществом продукта выступают возможности, которыми можно воспользоваться за границей. Вы без труда оплатите покупки, различные услуги и счет в ресторане, а также получите дополнительные скидки и бонусы в конкретных организациях, которые работают по всему миру.

    Достоинства сетевого портала Банки.ру

    Чтобы узнать обо всех актуальных предложениях и условиях сотрудничества, можно зайти на наш онлайн-сервис. Вы найдете список требований к клиентам, сроки выдачи изделий и перечень необходимой документации. В помощь посетителям сайта приведены следующие опции:

  • Форум, где можно обсудить интересующие вопросы и получить подробную консультацию;
  • Отзывы потребителей, на основании которых вы оперативно подберете подходящий вариант;
  • Онлайн-калькулятор, с помощью которого можно рассчитать примерную сумму платежей по каждому типу пластика;
  • Система фильтров, которая выдает список программ в соответствии с заданными критериями отбора;
  • Новости банковской сферы, которые проинформируют обо всех новых предложениях и вариантах сотрудничества.