Каждый гражданин России выбирает платежный инструмент в соответствии с уровнем дохода. Сегодня банковские структуры выпускают пластики в трех вариантах: начального, классического и премиум-класса. К последним относится золотая кредитная карта в Кубань Кредите, которую удобно и выгодно использовать в дальних и деловых поездках за границу.

Что требуется?

Чтобы стать держателем изделия премиального статуса, необходимо придерживаться некоторых правил и требований:

Возрастной диапазон от 21 до 68 лет;

Постоянная прописка на территории страны;

Официальное трудоустройство;

Стабильная заработная плата;

Стаж работы от 1 года, на последнем месте — от полугода.

Следует оставить онлайн-заявку на изготовление пластикового носителя Gold или посетить контактный центр организации, где написать заявление по предложенной форме. Из дополнительных документов потребуется паспорт и справка о размере заработка за 6 месяцев.

Процесс оформления подразумевает следующие шаги:

1. Посетить офис компании.

2. Заполнить предложенную форму и указать предпочтения по типу пластика. Также ввести личные данные.

3. Рассмотрение запроса занимает до 2 дней, после чего перезвонит сотрудник учреждения и сообщит о готовности.

4. Привезти необходимые документы в офис.

5. Забрать готовый продукт.

Перечень возможностей

Держатели пластикового носителя Голд отмечают следующие достоинства использования:

Безналичная оплата продукции в торговых центрах;

Платежи через банкоматы и интернет-сайты;

Совершение переводов в другие финансовые учреждения;

Применение в сети Интернет при подключении к электронному кошельку;

Отслеживание расходов через мобильное приложение;

Совершение любых денежных операций и управление счетом в онлайн-режиме;

Автоплатежи на установленные номера: оплата коммунальных расходов, рассрочки, штрафа.

Основным преимуществом продукта выступают возможности, которыми можно воспользоваться за границей. Вы без труда оплатите покупки, различные услуги и счет в ресторане, а также получите дополнительные скидки и бонусы в конкретных организациях, которые работают по всему миру.

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