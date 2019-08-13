Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Кубань Кредите на выгодных условиях.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
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|Популярность
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Каждый гражданин России выбирает платежный инструмент в соответствии с уровнем дохода. Сегодня банковские структуры выпускают пластики в трех вариантах: начального, классического и премиум-класса. К последним относится золотая кредитная карта в Кубань Кредите, которую удобно и выгодно использовать в дальних и деловых поездках за границу.
Что требуется?
Чтобы стать держателем изделия премиального статуса, необходимо придерживаться некоторых правил и требований:
Следует оставить онлайн-заявку на изготовление пластикового носителя Gold или посетить контактный центр организации, где написать заявление по предложенной форме. Из дополнительных документов потребуется паспорт и справка о размере заработка за 6 месяцев.
Процесс оформления подразумевает следующие шаги:
1. Посетить офис компании.
2. Заполнить предложенную форму и указать предпочтения по типу пластика. Также ввести личные данные.
3. Рассмотрение запроса занимает до 2 дней, после чего перезвонит сотрудник учреждения и сообщит о готовности.
4. Привезти необходимые документы в офис.
5. Забрать готовый продукт.
Перечень возможностей
Держатели пластикового носителя Голд отмечают следующие достоинства использования:
Основным преимуществом продукта выступают возможности, которыми можно воспользоваться за границей. Вы без труда оплатите покупки, различные услуги и счет в ресторане, а также получите дополнительные скидки и бонусы в конкретных организациях, которые работают по всему миру.
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