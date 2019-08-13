В большом ассортименте банковских продуктов особое место отводится изделиям премиум-класса — платежным инструментам с уникальными возможностями и выгодными предложениями. Условия использования золотой кредитной карты в ОТП Банке включают основные положения, требования организации к оформлению и специальные возможности.

Требования к заемщикам

Чтобы стать обладателем такого пластикового носителя, следует придерживаться ряда условий:

Иметь гражданство РФ;

Возраст не младше 21 года и не старше 68 лет;

Действующая постоянная регистрация на территории России;

Официальное трудоустройство;

Общий стаж работы — не менее 1 года, а на последнем месте — от полугода.

Также от потребителя потребуется паспорт, справка о размере заработной платы за последние 6 месяцев или документ, в котором указан размер пенсионного пособия.

Отличия пластика Gold от стандартного

Если рассматривать классические виды платежных средств, то они существенно уступают премиальному продукту. Основными преимуществами золотого изделия выступают:

1. Большое разнообразие скидок и привлекательных предложений от банковской структуры.

2. Большой суточный лимит обналичивания денег.

3. Не берется комиссия за экстренную выдачу средств у клиентов, а также за перевыпуск продукта в случае его утери.

4. Годовая процентная ставка держится наравне с классической, несмотря на массу дополнительных привилегий.

Пополнять счет следует суммой не менее обязательного платежа и не позже 20 дней с момента формирования отчета. Узнать размер платежа можно по электронной почте, в отделении финансового учреждения или на официальном сайте.

Чтобы внести деньги, можно воспользоваться приложением или устройствами самообслуживания — банкоматами и терминалами.

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Каждый посетитель нашего ресурса может рассмотреть полный список актуальных программ, а также ознакомиться с условиями, требованиями и сроками обслуживания. Представленные сведения обновляются автоматически, поэтому всегда остаются достоверными.

Чтобы ускорить процесс выбора подходящего типа пластика, можно воспользоваться следующими опциями:

Онлайн-калькулятор, который помогает рассчитать примерную величину переплат по каждому продукту и подобрать оптимальный вариант;

Форум, где пользователи обсуждают и делятся советами по выбору наиболее выгодного предложения;

Отзывы клиентов, которые воспользовались услугой и оставили свои рекомендации по поводу каждого отдельного платежного инструмента;

Система поиска, которая генерирует список программ по заранее заданным критериям отбора;

Новости банковской сферы, благодаря которым вы узнаете обо всех новых предложениях и мероприятиях.