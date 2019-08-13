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Золотая кредитная карта в ОТП Банке

Банк: ОТП Банк

Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в ОТП Банке на выгодных условиях.
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Unembossed
Mastercard Gold
 от 27% до 300 000 до 55 0 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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В большом ассортименте банковских продуктов особое место отводится изделиям премиум-класса — платежным инструментам с уникальными возможностями и выгодными предложениями. Условия использования золотой кредитной карты в ОТП Банке включают основные положения, требования организации к оформлению и специальные возможности.

Требования к заемщикам

Чтобы стать обладателем такого пластикового носителя, следует придерживаться ряда условий:

  • Иметь гражданство РФ;
  • Возраст не младше 21 года и не старше 68 лет;
  • Действующая постоянная регистрация на территории России;
  • Официальное трудоустройство;
  • Общий стаж работы — не менее 1 года, а на последнем месте — от полугода.

    • Также от потребителя потребуется паспорт, справка о размере заработной платы за последние 6 месяцев или документ, в котором указан размер пенсионного пособия.

    Отличия пластика Gold от стандартного

    Если рассматривать классические виды платежных средств, то они существенно уступают премиальному продукту. Основными преимуществами золотого изделия выступают:

    1. Большое разнообразие скидок и привлекательных предложений от банковской структуры.

    2. Большой суточный лимит обналичивания денег.

    3. Не берется комиссия за экстренную выдачу средств у клиентов, а также за перевыпуск продукта в случае его утери.

    4. Годовая процентная ставка держится наравне с классической, несмотря на массу дополнительных привилегий.

    Пополнять счет следует суммой не менее обязательного платежа и не позже 20 дней с момента формирования отчета. Узнать размер платежа можно по электронной почте, в отделении финансового учреждения или на официальном сайте.

    Чтобы внести деньги, можно воспользоваться приложением или устройствами самообслуживания — банкоматами и терминалами.

    Чем поможет сетевой портал Банки.ру?

    Каждый посетитель нашего ресурса может рассмотреть полный список актуальных программ, а также ознакомиться с условиями, требованиями и сроками обслуживания. Представленные сведения обновляются автоматически, поэтому всегда остаются достоверными.

    Чтобы ускорить процесс выбора подходящего типа пластика, можно воспользоваться следующими опциями:

  • Онлайн-калькулятор, который помогает рассчитать примерную величину переплат по каждому продукту и подобрать оптимальный вариант;
  • Форум, где пользователи обсуждают и делятся советами по выбору наиболее выгодного предложения;
  • Отзывы клиентов, которые воспользовались услугой и оставили свои рекомендации по поводу каждого отдельного платежного инструмента;
  • Система поиска, которая генерирует список программ по заранее заданным критериям отбора;
  • Новости банковской сферы, благодаря которым вы узнаете обо всех новых предложениях и мероприятиях.