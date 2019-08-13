Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в ОТП Банке на выгодных условиях.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|от 27%
|до 300 000
|до 55
|0
|нет
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
В большом ассортименте банковских продуктов особое место отводится изделиям премиум-класса — платежным инструментам с уникальными возможностями и выгодными предложениями. Условия использования золотой кредитной карты в ОТП Банке включают основные положения, требования организации к оформлению и специальные возможности.
Требования к заемщикам
Чтобы стать обладателем такого пластикового носителя, следует придерживаться ряда условий:
Также от потребителя потребуется паспорт, справка о размере заработной платы за последние 6 месяцев или документ, в котором указан размер пенсионного пособия.
Отличия пластика Gold от стандартного
Если рассматривать классические виды платежных средств, то они существенно уступают премиальному продукту. Основными преимуществами золотого изделия выступают:
1. Большое разнообразие скидок и привлекательных предложений от банковской структуры.
2. Большой суточный лимит обналичивания денег.
3. Не берется комиссия за экстренную выдачу средств у клиентов, а также за перевыпуск продукта в случае его утери.
4. Годовая процентная ставка держится наравне с классической, несмотря на массу дополнительных привилегий.
Пополнять счет следует суммой не менее обязательного платежа и не позже 20 дней с момента формирования отчета. Узнать размер платежа можно по электронной почте, в отделении финансового учреждения или на официальном сайте.
Чтобы внести деньги, можно воспользоваться приложением или устройствами самообслуживания — банкоматами и терминалами.
Чем поможет сетевой портал Банки.ру?
Каждый посетитель нашего ресурса может рассмотреть полный список актуальных программ, а также ознакомиться с условиями, требованиями и сроками обслуживания. Представленные сведения обновляются автоматически, поэтому всегда остаются достоверными.
Чтобы ускорить процесс выбора подходящего типа пластика, можно воспользоваться следующими опциями: