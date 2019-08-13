Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Примсоцбанке на выгодных условиях.
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Процентная
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Кредитный
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|Популярность
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Visa Gold
Mastercard Gold
|от 22%
|до 1 000 000
|до 30
|4 800
|нет
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Visa Gold
Mastercard Gold
|от 22%
|до 1 000 000
|до 30
|1 000
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Помимо стандартных платежных инструментов, в Примсоцбанке можно получить золотую кредитную карту GOLD. Такой тип пластика обладает особым статусом и предлагает держателю множество дополнительных привилегий в отличие от классических вариантов. По этой причине пластиковый носитель Голд выбирают зажиточные люди, банкиры и политики, которые ценят отличный сервис обслуживания и дополнительные возможности.
В чем особенности?
Срок действия такого носителя составляет 3 года, после чего требуется перевыпуск изделия на прежних условиях обслуживания. Продукт подойдет для дальних и зарубежных поездок, ведь критерии использования достаточно привлекательные:
Все указанные особенности стандартные для пластиковых носителей, а отличительными характеристиками Gold пластика выступают:
1. Дополнительные скидки и бонусные программы.
2. Поддержка пользователя за границей, наличные деньги выдаются в случае утери изделия.
3. Все платежи в режиме онлайн осуществляются под особой защитой от международных сервисов оплаты.
4. Предусмотрено обналичивание через банкоматы России и учреждения-партнеры за рубежом.
Благодаря перечисленным достоинствам, наибольшую выгоду от применения получают граждане, которые часто ездят в зарубежные поездки и пользуются продуктом. В ином случае выгоднее оформить классический вид платежного средства.
Процедура оформления
В число основных требований к потребителям входят:
Оставить заявку на изготовление можно в ближайшем контактном центре структуры, предъявив паспорт и написав заявление. Также возможна подача запроса в режиме онлайн на официальном сайте организации. В таком случае можно заказать индивидуальный дизайн продукта.
Чтобы оформить пластик, необходимо выполнить несколько шагов:
1. Зайти в ближайшее банковское отделение.
2. Написать заявление по установленной форме.
3. Предоставить пакет документации.
4. Дождаться рассмотрения заявки, которое занимает до двух дней.
5. Придет смс-сообщение о готовности или позвонит сотрудник компании и уведомит о результатах.
6. Забрать изделие в выбранном отделении.
Обязательными документами являются:
Рассмотреть весь список действующих предложений можно на сетевом ресурсе Банки.ру. Вы узнаете обо всех условиях и требованиях сотрудничества, сроках оформления и доступных платежных инструментах. Также предусмотрена масса полезных опций, которые помогут сделать правильный выбор.