Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Киви Банке на выгодных условиях.
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Кредитный
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662 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.
С помощью золотой кредитной карты в Киви Банке можно использовать заемные деньги в любой момент, когда возникнет необходимость, а также рассчитываться за товары и услуги по безналичному расчету. При этом предусмотрен удобный способ погашения задолженности на протяжении действия грейс-периода.
Держатели пластика Gold получают особый статус, который позволяет воспользоваться массой привилегий, не доступных обычным клиентам. Оформить изделие могут как постоянные посетители банковского учреждения, так и новые пользователи, которые хотят стать владельцами статусного продукта.
Перечень условий
Данный вид пластика подразумевает наличие следующих особенностей:
все расчетные операции осуществляются только в рублях;
Когда потребители получают специальные предложения от банковской структуры, условия сотрудничества наиболее выгодные и заранее установлен лимит. Применение платежного средства Голд осуществляется бесплатно, процент переплат минимален.
Перечень документации
Если клиент первый раз обращается в выбранное учреждение, необходимо написать заявление в ближайшем офисе или отправить онлайн-запрос на официальный сайт структуры. Как только придет одобрение, следует подготовить ряд документов:
Основными требованиями к пользователям выступают:
Использовать такой платежный инструмент не составит труда: можно расплатиться за товары и услуги в торговых центрах, совершать расчетные операции в онлайн-режиме и обналичивать деньги. Все варианты оплаты надежно защищены, а в качестве подтверждения приходит смс с кодом, который никому нельзя сообщать.
Достоинства онлайн-сервиса Банки.ру
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Чтобы упростить процесс выбора, предложены следующие опции: