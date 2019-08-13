Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Райффайзенбанке на выгодных условиях.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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|до 52
|2 990
|нет
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3 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При выборе платежного инструмента потребители ориентируются на уровень доходов. Сегодня в банковской организации представлены пластиковые носители трех уровней: начального, классического и премиального. К последнему относят золотую кредитную карту в Райффайзенбанке, которая широко используется за пределами страны во время путешествий и деловых поездок.
Список требований
Чтобы пришел положительный ответ от финансового учреждения, следует соответствовать следующим условиям:
Потребуется лишь отправить заявку на официальном сайте банковской структуры на производство пластика класса Gold или лично обратиться в ближайший офис компании и написать заявление по предложенной форме. Из документов необходимо предоставить паспорт и справку о размере заработной платы за последние полгода.
В процессе оформления следует сделать несколько шагов:
1. Обратиться в контактный центр организации.
2. Заполнить анкету, написать заявление и указать личные предпочтения по виду пластикового носителя.
3. Рассмотрение запроса занимает до двух дней, после чего приходит смс-сообщение о готовности или перезвонит сотрудник учреждения.
4. Привезти пакет документации в офис.
5. Забрать готовое изделие.
Основные возможности продукта
Владельцы пластика Голд чаще всего отмечают следующие достоинства платежного средства:
Также к числу преимуществ относят список возможностей, которые доступны за пределами страны. Без труда можно оплачивать покупки, услуги и счета в ресторанах, а также пользоваться дополнительными бонусами и скидками в некоторых организациях, которые работают по всему миру.
Особенности онлайн-сервиса Банки.ру
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