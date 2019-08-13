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Золотая кредитная карта в РФИ Банке

Банк: РФИ Банк

Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в РФИ Банке на выгодных условиях.
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 22% до 1 000 000 0 - 1 200 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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С помощью золотой кредитной карты в РФИ Банке можно выгодно пользоваться заемными средствами на привлекательных условиях. Такой продукт позволяет оплачивать товары и услуги по безналичному расчету, а также снимать деньги в банкомате. Выплачивать задолженность можно также удобным способом на протяжении действия льготного периода.

Владелец изделия премиум-класса Gold получает особый статус, который предоставляет пользователю массу привилегий, недоступных обычным потребителям. Оформить пластиковый носитель может постоянный клиент организации, который давно пользуется ее услугами, а также новый посетитель, который хочет стать владельцем пластика подобного уровня.

Положения использования

В процессе пользования платежным инструментом учитывайте ряд особенностей:

  • Период действия составляет 3 года, после чего потребуется перевыпуск продукта на прежних условиях;
  • Все операции осуществляются только в рублях;
  • Можно самостоятельно выбирать лимит средств;
  • Доступная стоимость обслуживания, доступ к акциям и скидкам;
  • Невысокая комиссия при обналичивании денег;
  • Круглосуточная техническая поддержка;
  • Защита операций с помощью пин-кода и электронного чипа;
  • При утрате изделия за рубежом финансовое учреждение выдает деньги наличными.

    • Наиболее выгодные условия получают клиенты, которым пришло персональное предложение от банковской организации. В таком случае заранее одобрен лимит средств, пользование пластиком Голд осуществляется бесплатно, а процентная ставка минимальная.

    Перечень документации

    Если потребитель впервые обратился в выбранное учреждение, необходимо заполнить предлагаемую анкету и написать заявление в ближайшем отделении. Также предусмотрена удаленная подача запроса через официальный сайт компании. Как только заявка будет рассмотрена, необходимо зайти в офис и принести пакет документов:

  • Паспорт гражданина России;
  • Справку о величине заработка по форме 2-НДФЛ;
  • Копию трудовой книжки, заверенную работодателем;
  • Иногда требуют ИНН предприятия;
  • Мужчины обязательно должны представить военный билет.

    • Основными требованиями к заемщикам выступают:

  • Возраст от 21 до 68 лет;
  • Российское гражданство;
  • Постоянная регистрация на территории страны;
  • Официальное трудоустройство;
  • Стабильная заработная плата;
  • Стаж работы на последнем месте — от 6 месяцев, общий — более 1 года.

    • С помощью такого типа пластика можно оплачивать продукцию в торговых центрах, услуги в сети Интернет, осуществлять переводы и обналичивать деньги. Каждая операция под надежной защитой, в качестве подтверждения приходит смс-код, который нельзя никому передавать.

    Преимущества сетевого ресурса Банки.ру

    Чтобы ознакомиться с полным списком действующих программ, можно зайти на наш интернет ресурс. Здесь имеется множество полезной и достоверной информации по способам оформления пластиковых носителей, срокам изготовления и требованиям к потребителям. Сведения обновляются в автоматическом режиме, поэтому всегда остаются актуальными.

    В помощь посетителям сервиса приведен ряд полезных опций:

  • Отзывы клиентов, которые помогут сделать правильный выбор;
  • Онлайн-калькулятор, чтобы оперативно высчитать примерную сумму затрат по каждому продукту;
  • Форум, где можно уточнить интересующие вопросы и получить подробную консультацию;
  • Поисковая система.