Золотая кредитная карта в Росбанке

Банк: Росбанк

Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Росбанке на выгодных условиях.
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 25,9% до 1 000 000 до 120 0 - 1 188 нет
1 509 заявок
Visa Platinum
 от 25,9% до 1 000 000 до 62 0 - 948 до 10%
451 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.

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Свобода
Хоум Кредит Банк
от 0% годовых
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Citi Select
Ситибанк
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100 дней
Альфа-Банк
от 11,99% годовых
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Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
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Отзывы

Карта Свобода, ХоумКредит с нами 10 лет!
Оценка: 5 Проверяется
Пришли в отделение банка вместе со свекровью. (Свекровь брала кредит на товар в магазине, и в магазине специалист ( один специалист на все действующие банки в данном отделе... Весь отзыв
Про банк
Оценка: 5 Проверяется
Я случайно зашёл в этот банк со своей женой и мне она посоветовала приобрести кредитную карту, я приобрел и вот уже пользуюсь где-то 4 месяцев и мне этот банк очень понравился во... Весь отзыв
Положительное впечатление о банке
Оценка: 4 Проверяется
Давно пользуюсь услугами банка, привлекают условия по вкладам. Особенно нравится карта Халва: хороший процент на остаток и кешбек, в списках партнеров мои любимые магазины. Недавно... Весь отзыв
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При выборе платежного инструмента потребители ориентируются на уровень доходов. Сегодня в банковской организации представлены пластиковые носители трех уровней: начального, классического и премиального. К последнему относят золотую кредитную карту в Росбанке, которая широко используется за пределами страны во время путешествий и деловых поездок.

Список требований

Чтобы пришел положительный ответ от финансового учреждения, следует соответствовать следующим условиям:

  • Возрастные рамки — от 21 до 68 лет;
  • Наличие регистрации на территории России;
  • Официальное трудоустройство;
  • Стабильный уровень заработной платы;
  • Российское гражданство;
  • Стаж работы на последнем месте — от 6 месяцев, общий — от 1 года.

    • Потребуется лишь отправить заявку на официальном сайте банковской структуры на производство пластика класса Gold или лично обратиться в ближайший офис компании и написать заявление по предложенной форме. Из документов необходимо предоставить паспорт и справку о размере заработной платы за последние полгода.

    В процессе оформления следует сделать несколько шагов:

    1. Обратиться в контактный центр организации.

    2. Заполнить анкету, написать заявление и указать личные предпочтения по виду пластикового носителя.

    3. Рассмотрение запроса занимает до двух дней, после чего приходит смс-сообщение о готовности или перезвонит сотрудник учреждения.

    4. Привезти пакет документации в офис.

    5. Забрать готовое изделие.

    Основные возможности продукта

    Владельцы пластика Голд чаще всего отмечают следующие достоинства платежного средства:

  • Оплата продукции в торговых центрах по безналичному расчету;
  • Совершение платежей через банкоматы и интернет ресурсы;
  • Переводы в другие финансовые структуры;
  • Использование в онлайн-режиме при подключении к электронным кошелькам;
  • Отслеживание баланса через мобильное приложение;
  • Совершение любых денежных операций и управление балансом в режиме онлайн;
  • Автоматические платежи на указанные номера: оплата коммунальных услуг, штрафов, рассрочек.

    • Также к числу преимуществ относят список возможностей, которые доступны за пределами страны. Без труда можно оплачивать покупки, услуги и счета в ресторанах, а также пользоваться дополнительными бонусами и скидками в некоторых организациях, которые работают по всему миру.

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  • Форум, где обсуждают вопросы оформления и выбора различных видов пластика, а также можно узнать множество дополнительных сведений;
  • Онлайн-калькулятор, который помогает высчитать сумму затрат по каждому типу платежного инструмента и подобрать оптимальный вариант;
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