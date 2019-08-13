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Золотая кредитная карта в Русском Стандарте

Банк: Русский Стандарт

Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Русском Стандарте на выгодных условиях.
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 22% до 300 000 до 55 900 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Сегодня представлен большой выбор пластиковых носителей, среди которых особое место занимают изделия премиум-класса — платежные инструменты с перечнем специальных возможностей и выгодными условиями сотрудничества. В числе главных положений золотой кредитной карты в Русском Стандарте отмечены требования, возможности и сферы применения продукта.

Что требуется?

Чтобы оформить изделие статуса Голд, следует соответствовать следующим критериям:

  • Быть гражданином России;
  • Возраст от 21 до 68 лет;
  • Постоянная прописка в пределах страны;
  • Официальное место работы;
  • Стабильная заработная плата;
  • Общий стаж от 1 года, а на последнем месте — от полугода.

    • Обязательными документами являются паспорт заявителя, выписка о размере зарплаты за последние 6 месяцев или документ, где отмечен размер пенсионного пособия.

    Особенности пластика Gold

    Если сравнивать продукт премиум-класса с классическими вариантами, то можно отметить целый перечень достоинств и привилегий для держателя:

    1. Действует много специальных предложений и скидок от банковской организации.

    2. Большой ежедневный лимит обналичивания денег.

    3. Если требуется экстренная выдача средств — комиссия не взимается, как и при перевыпуске изделия в случае его утраты.

    4. Процентная ставка не превышает стандартную, при этом пользователь получает гораздо больше преимуществ от использования пластикового носителя.

    Пополняя баланс, необходимо вносить сумму не меньше обязательного платежа и не позже 20 дней с момента выставления счета. Узнать остаток долга можно по электронной почте, на официальном сайте учреждения или при личном визите в контактный центр. Внести деньги можно через банкомат или онлайн-приложение.

    Чем поможет сетевой портал Банки.ру?

    Для посетителей нашего ресурса предусмотрена масса полезной информации по способам выбора, оформления и получения платежных инструментов. Вы узнаете обо всех актуальных программах, требованиях к потребителям, сроках изготовления продукта и других нюансах. Обновление сведений осуществляется автоматически, поэтому они всегда достоверны.

    Чтобы ускорить процесс выбора подходящего типа пластика, приведены следующие опции:

  • Онлайн-калькулятор, с помощью которого можно оперативно высчитать величину переплаты по каждому виду пластикового носителя и подобрать наиболее выгодный вариант;
  • Форум посетителей сервиса, где можно уточнить интересующие вопросы и обсудить моменты по оформлению и использованию платежного средства;
  • Отзывы клиентов, на основании которых вы быстро подберете самый подходящий продукт;
  • Система поиска, которая выдает перечень предложений по заданным пользователем критериям отбора;
  • Новости финансовой сферы, которые информируют обо всех планируемых мероприятиях и новинках в данной области.