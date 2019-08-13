Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Русском Стандарте на выгодных условиях.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Gold
|от 22%
|до 300 000
|до 55
|900
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Сегодня представлен большой выбор пластиковых носителей, среди которых особое место занимают изделия премиум-класса — платежные инструменты с перечнем специальных возможностей и выгодными условиями сотрудничества. В числе главных положений золотой кредитной карты в Русском Стандарте отмечены требования, возможности и сферы применения продукта.
Что требуется?
Чтобы оформить изделие статуса Голд, следует соответствовать следующим критериям:
Обязательными документами являются паспорт заявителя, выписка о размере зарплаты за последние 6 месяцев или документ, где отмечен размер пенсионного пособия.
Особенности пластика Gold
Если сравнивать продукт премиум-класса с классическими вариантами, то можно отметить целый перечень достоинств и привилегий для держателя:
1. Действует много специальных предложений и скидок от банковской организации.
2. Большой ежедневный лимит обналичивания денег.
3. Если требуется экстренная выдача средств — комиссия не взимается, как и при перевыпуске изделия в случае его утраты.
4. Процентная ставка не превышает стандартную, при этом пользователь получает гораздо больше преимуществ от использования пластикового носителя.
Пополняя баланс, необходимо вносить сумму не меньше обязательного платежа и не позже 20 дней с момента выставления счета. Узнать остаток долга можно по электронной почте, на официальном сайте учреждения или при личном визите в контактный центр. Внести деньги можно через банкомат или онлайн-приложение.
Чем поможет сетевой портал Банки.ру?
Для посетителей нашего ресурса предусмотрена масса полезной информации по способам выбора, оформления и получения платежных инструментов. Вы узнаете обо всех актуальных программах, требованиях к потребителям, сроках изготовления продукта и других нюансах. Обновление сведений осуществляется автоматически, поэтому они всегда достоверны.
Чтобы ускорить процесс выбора подходящего типа пластика, приведены следующие опции: