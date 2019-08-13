Сегодня представлен большой выбор пластиковых носителей, среди которых особое место занимают изделия премиум-класса — платежные инструменты с перечнем специальных возможностей и выгодными условиями сотрудничества. В числе главных положений золотой кредитной карты в Русском Стандарте отмечены требования, возможности и сферы применения продукта.

Что требуется?

Чтобы оформить изделие статуса Голд, следует соответствовать следующим критериям:

Быть гражданином России;

Возраст от 21 до 68 лет;

Постоянная прописка в пределах страны;

Официальное место работы;

Стабильная заработная плата;

Общий стаж от 1 года, а на последнем месте — от полугода.

Обязательными документами являются паспорт заявителя, выписка о размере зарплаты за последние 6 месяцев или документ, где отмечен размер пенсионного пособия.

Особенности пластика Gold

Если сравнивать продукт премиум-класса с классическими вариантами, то можно отметить целый перечень достоинств и привилегий для держателя:

1. Действует много специальных предложений и скидок от банковской организации.

2. Большой ежедневный лимит обналичивания денег.

3. Если требуется экстренная выдача средств — комиссия не взимается, как и при перевыпуске изделия в случае его утраты.

4. Процентная ставка не превышает стандартную, при этом пользователь получает гораздо больше преимуществ от использования пластикового носителя.

Пополняя баланс, необходимо вносить сумму не меньше обязательного платежа и не позже 20 дней с момента выставления счета. Узнать остаток долга можно по электронной почте, на официальном сайте учреждения или при личном визите в контактный центр. Внести деньги можно через банкомат или онлайн-приложение.

Чем поможет сетевой портал Банки.ру?

Для посетителей нашего ресурса предусмотрена масса полезной информации по способам выбора, оформления и получения платежных инструментов. Вы узнаете обо всех актуальных программах, требованиях к потребителям, сроках изготовления продукта и других нюансах. Обновление сведений осуществляется автоматически, поэтому они всегда достоверны.

Чтобы ускорить процесс выбора подходящего типа пластика, приведены следующие опции:

Онлайн-калькулятор, с помощью которого можно оперативно высчитать величину переплаты по каждому виду пластикового носителя и подобрать наиболее выгодный вариант;

Форум посетителей сервиса, где можно уточнить интересующие вопросы и обсудить моменты по оформлению и использованию платежного средства;

Отзывы клиентов, на основании которых вы быстро подберете самый подходящий продукт;

Система поиска, которая выдает перечень предложений по заданным пользователем критериям отбора;

Новости финансовой сферы, которые информируют обо всех планируемых мероприятиях и новинках в данной области.