Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Совкомбанке на выгодных условиях.
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.
Сегодня представлен большой выбор пластиковых носителей, среди которых особое место занимают изделия премиум-класса — платежные инструменты с перечнем специальных возможностей и выгодными условиями сотрудничества. В числе главных положений золотой кредитной карты в Совкомбанке отмечены требования, возможности и сферы применения продукта.
Что требуется?
Чтобы оформить изделие статуса Голд, следует соответствовать следующим критериям:
Обязательными документами являются паспорт заявителя, выписка о размере зарплаты за последние 6 месяцев или документ, где отмечен размер пенсионного пособия.
Особенности пластика Gold
Если сравнивать продукт премиум-класса с классическими вариантами, то можно отметить целый перечень достоинств и привилегий для держателя:
1. Действует много специальных предложений и скидок от банковской организации.
2. Большой ежедневный лимит обналичивания денег.
3. Если требуется экстренная выдача средств — комиссия не взимается, как и при перевыпуске изделия в случае его утраты.
4. Процентная ставка не превышает стандартную, при этом пользователь получает гораздо больше преимуществ от использования пластикового носителя.
Пополняя баланс, необходимо вносить сумму не меньше обязательного платежа и не позже 20 дней с момента выставления счета. Узнать остаток долга можно по электронной почте, на официальном сайте учреждения или при личном визите в контактный центр. Внести деньги можно через банкомат или онлайн-приложение.
Чем поможет сетевой портал Банки.ру?
Для посетителей нашего ресурса предусмотрена масса полезной информации по способам выбора, оформления и получения платежных инструментов. Вы узнаете обо всех актуальных программах, требованиях к потребителям, сроках изготовления продукта и других нюансах. Обновление сведений осуществляется автоматически, поэтому они всегда достоверны.
Чтобы ускорить процесс выбора подходящего типа пластика, приведены следующие опции: