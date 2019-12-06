Золотая кредитная карта в Совкомбанке

Банк: Совкомбанк

Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Совкомбанке на выгодных условиях.
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 0% до 350 000 до 1080 0 есть
8 306 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.

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Отзывы

Карта Свобода, ХоумКредит с нами 10 лет!
Оценка: 5 Проверяется
Пришли в отделение банка вместе со свекровью. (Свекровь брала кредит на товар в магазине, и в магазине специалист ( один специалист на все действующие банки в данном отделе... Весь отзыв
Про банк
Оценка: 5 Проверяется
Я случайно зашёл в этот банк со своей женой и мне она посоветовала приобрести кредитную карту, я приобрел и вот уже пользуюсь где-то 4 месяцев и мне этот банк очень понравился во... Весь отзыв
Положительное впечатление о банке
Оценка: 4 Проверяется
Давно пользуюсь услугами банка, привлекают условия по вкладам. Особенно нравится карта Халва: хороший процент на остаток и кешбек, в списках партнеров мои любимые магазины. Недавно... Весь отзыв
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Сегодня представлен большой выбор пластиковых носителей, среди которых особое место занимают изделия премиум-класса — платежные инструменты с перечнем специальных возможностей и выгодными условиями сотрудничества. В числе главных положений золотой кредитной карты в Совкомбанке отмечены требования, возможности и сферы применения продукта.

Что требуется?

Чтобы оформить изделие статуса Голд, следует соответствовать следующим критериям:

  • Быть гражданином России;
  • Возраст от 21 до 68 лет;
  • Постоянная прописка в пределах страны;
  • Официальное место работы;
  • Стабильная заработная плата;
  • Общий стаж от 1 года, а на последнем месте — от полугода.

    • Обязательными документами являются паспорт заявителя, выписка о размере зарплаты за последние 6 месяцев или документ, где отмечен размер пенсионного пособия.

    Особенности пластика Gold

    Если сравнивать продукт премиум-класса с классическими вариантами, то можно отметить целый перечень достоинств и привилегий для держателя:

    1. Действует много специальных предложений и скидок от банковской организации.

    2. Большой ежедневный лимит обналичивания денег.

    3. Если требуется экстренная выдача средств — комиссия не взимается, как и при перевыпуске изделия в случае его утраты.

    4. Процентная ставка не превышает стандартную, при этом пользователь получает гораздо больше преимуществ от использования пластикового носителя.

    Пополняя баланс, необходимо вносить сумму не меньше обязательного платежа и не позже 20 дней с момента выставления счета. Узнать остаток долга можно по электронной почте, на официальном сайте учреждения или при личном визите в контактный центр. Внести деньги можно через банкомат или онлайн-приложение.

    Чем поможет сетевой портал Банки.ру?

    Для посетителей нашего ресурса предусмотрена масса полезной информации по способам выбора, оформления и получения платежных инструментов. Вы узнаете обо всех актуальных программах, требованиях к потребителям, сроках изготовления продукта и других нюансах. Обновление сведений осуществляется автоматически, поэтому они всегда достоверны.

    Чтобы ускорить процесс выбора подходящего типа пластика, приведены следующие опции:

  • Онлайн-калькулятор, с помощью которого можно оперативно высчитать величину переплаты по каждому виду пластикового носителя и подобрать наиболее выгодный вариант;
  • Форум посетителей сервиса, где можно уточнить интересующие вопросы и обсудить моменты по оформлению и использованию платежного средства;
  • Отзывы клиентов, на основании которых вы быстро подберете самый подходящий продукт;
  • Система поиска, которая выдает перечень предложений по заданным пользователем критериям отбора;
  • Новости финансовой сферы, которые информируют обо всех планируемых мероприятиях и новинках в данной области.

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