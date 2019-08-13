Сегодня все чаще потребители отдают предпочтение банковским продуктам премиум-класса, которые предоставляют большой спектр возможностей своим держателям и привлекают выгодными предложениями. В условиях использования золотой кредитной карты в Ставропольпромстройбанке четко отмечены положения, требования структуры к процессу оформления и список специальных возможностей.

Основные требования

Для получения положительного ответа на выдачу такого продукта, необходимо соответствовать следующим условиям:

Быть гражданином России;

Возраст от 21 до 68 лет;

Официальное трудоустройство;

Наличие действующей прописки на территории страны;

Стабильная заработная плата;

Стаж работы на последнем месте от 6 месяцев, общий стаж — от 1 года.

Также потребуется представить российский паспорт и справку о размере заработка за последние полгода, или документ с указанием размера пенсионного пособия.

Отличительные характеристики пластика Gold

По сравнению с классическими видами пластиковых носителей, продукт премиум-класса обладает целым рядом достоинств и привилегий для владельца:

1. Множество специальных предложений и скидок от финансового учреждения.

2. Большой лимит обналичивания средств ежедневно.

3. Отсутствие комиссии при экстренном снятии денег и перевыпуске продукта в случае его утраты.

4. Годовая ставка по процентам не превышает классическую, но при этом пластик обеспечивает много дополнительных плюсов.

Вносить деньги на счет необходимо суммой, не ниже обязательного платежа и не позднее 20 дней с момента выставления отчета. Чтобы узнать величину выплаты, следует обратиться в банковскую организацию лично, по электронной почте или посмотреть на официальном сайте. Внести средства можно через приложение или банкомат.

Что предлагает сетевой портал Банки.ру?

Для каждого посетителя нашего ресурса предлагается масса проверенной и полезной информации по способам оформления платежных инструментов Голд, срокам их изготовления, требованиям и необходимой документации. Сведения постоянно обновляются, поэтому всегда остаются актуальными.

Также к услугам пользователей приведены следующие опции:

Отзывы клиентов, на основании которых вы быстро подберете оптимальный вариант;

Форум, где всегда можно получить множество советов и рекомендаций по выбору наиболее выгодного продукта, а также узнать о самых доступных способах оформления пластика;

Онлайн-калькулятор, который поможет рассчитать величину затрат по каждому виду изделия и принять оптимальное решение;

Поисковая система, которая на основании указанных критериев отбора выдает список соответствующих предложений;

Новости банковской сферы, благодаря которым вы узнаете обо всех новинках данной области.