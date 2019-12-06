Золотая кредитная карта в банке Тинькофф Банк

Банк: Тинькофф Банк

Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в банке Тинькофф Банк на выгодных условиях.
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 55 590 есть
14 759 заявок
Visa Classic
Mastercard World
 от 0% до 700 000 до 55 0 - 2 988 есть
2 114 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.

Предложения месяца

Свобода
Хоум Кредит Банк
от 0% годовых
Посмотреть
Citi Select
Ситибанк
от 10,9% годовых
Посмотреть
100 дней
Альфа-Банк
от 11,99% годовых
Посмотреть
Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
Посмотреть

Отзывы

Карта Свобода, ХоумКредит с нами 10 лет!
Оценка: 5 Проверяется
Пришли в отделение банка вместе со свекровью. (Свекровь брала кредит на товар в магазине, и в магазине специалист ( один специалист на все действующие банки в данном отделе... Весь отзыв
Про банк
Оценка: 5 Проверяется
Я случайно зашёл в этот банк со своей женой и мне она посоветовала приобрести кредитную карту, я приобрел и вот уже пользуюсь где-то 4 месяцев и мне этот банк очень понравился во... Весь отзыв
Положительное впечатление о банке
Оценка: 4 Проверяется
Давно пользуюсь услугами банка, привлекают условия по вкладам. Особенно нравится карта Халва: хороший процент на остаток и кешбек, в списках партнеров мои любимые магазины. Недавно... Весь отзыв
Все отзывы

Предложения в других городах

Предложения в банках

Популярные продукты

Показать еще Свернуть

Подробнее

С помощью золотой кредитной карты в банке Тинькофф Банк можно использовать заемные деньги в любой момент, когда возникнет необходимость, а также рассчитываться за товары и услуги по безналичному расчету. При этом предусмотрен удобный способ погашения задолженности на протяжении действия грейс-периода.

Держатели пластика Gold получают особый статус, который позволяет воспользоваться массой привилегий, не доступных обычным клиентам. Оформить изделие могут как постоянные посетители банковского учреждения, так и новые пользователи, которые хотят стать владельцами статусного продукта.

Перечень условий

Данный вид пластика подразумевает наличие следующих особенностей:

  • Срок действия составляет 3 года, после этого необходимо перевыпустить пластиковый носитель;

    • все расчетные операции осуществляются только в рублях;

  • Предусмотрена возможность самостоятельно выбрать денежный лимит;
  • Невысокая стоимость обслуживания, а также доступ к промо-акциям и скидкам;
  • Невысокая ставка при обналичивании денег;
  • Поддержка специалистов контактного центра ведется круглосуточно;
  • Имеется защита в виде электронного чипа и пин-кода;
  • В случае утраты пластика за рубежом, выдаются наличные средства.

    • Когда потребители получают специальные предложения от банковской структуры, условия сотрудничества наиболее выгодные и заранее установлен лимит. Применение платежного средства Голд осуществляется бесплатно, процент переплат минимален.

    Перечень документации

    Если клиент первый раз обращается в выбранное учреждение, необходимо написать заявление в ближайшем офисе или отправить онлайн-запрос на официальный сайт структуры. Как только придет одобрение, следует подготовить ряд документов:

  • Российский паспорт;
  • Справка о размере зарплаты по форме 2-НДФЛ;
  • Копия трудовой книжки, заверенная работодателем;
  • ИНН организации;
  • Для мужчин обязателен военный билет.

    • Основными требованиями к пользователям выступают:

  • Возраст от 21 до 68 лет;
  • Гражданство РФ;
  • Наличие постоянной регистрации на территории России;
  • Официальное место работы;
  • Стабильная заработная плата;
  • Общий стаж — от 1 года, на последнем месте — от 6 месяцев.

    • Использовать такой платежный инструмент не составит труда: можно расплатиться за товары и услуги в торговых центрах, совершать расчетные операции в онлайн-режиме и обналичивать деньги. Все варианты оплаты надежно защищены, а в качестве подтверждения приходит смс с кодом, который никому нельзя сообщать.

    Достоинства онлайн-сервиса Банки.ру

    Рассмотреть список действующих программ можно на нашем сетевом портале. Вы найдете также сроки изготовления каждого вида пластика, условия и требования к заемщикам и другие рекомендации по использованию продукта.

    Чтобы упростить процесс выбора, предложены следующие опции:

  • Отзывы держателей, которые помогут подобрать наиболее выгодный вариант;
  • Онлайн-калькулятор, чтобы рассчитать величину переплат в каждом конкретном случае;
  • Форум, где можно обсудить наиболее сложные вопросы оформления изделия;
  • Поисковая система, которая выдаст перечень предложений в соответствии с заданными критериями отбора.

    • Продукты Банки.ру

    Калькуляторы

    Калькулятор вкладов
    Калькулятор кредитов
    Калькулятор автокредитов
    Калькулятор Cash Back
    Калькулятор ипотеки
    Калькулятор ВЗР
    Калькулятор ипотечного страхования
    Рассчитать ОСАГО
    Рассчитать КАСКО

    Вклады и инвестиции

    Вклады в Сбербанке
    В Почта банке
    В рублях
    С высоким процентом
    Вклады с онлайн заявкой
    Акции российских компаний
    Купить ETF
    Покупка ОФЗ
    Купить ПИФы

    Кредиты и займы

    Кредиты в Сбербанке
    С онлайн заявкой
    Наличными
    Для пенсионеров
    Займ онлайн на карту
    Срочный займ на карту
    Займ без отказа
    Беспроцентный займ
    Займ на Киви кошелек

    Ещё

    Личный кабинет агента
    Курсы ЦБ
    Банки России
    Книга памяти
    Банки на карте
    Отзывы о банках
    Отзывы о страховых компаниях

    Страхование

    Электронный полис ОСАГО
    Ипотечное страхование
    Страховка для Шенгена
    Страховка в Турцию
    Страхование недвижимости
    Страхование жизни

    Карты

    Онлайн заявка на кредитную карту
    Кредитная карта Тинькофф Платинум
    Кредитки без справки о доходах
    Онлайн заявка на дебетовую карту
    Золотая карта Сбербанка
    Пенсионная карта Мир от Сбербанка

    Ипотека

    Ипотека в Альфа-Банке
    Ипотека в ВТБ
    Ипотека в Сбербанке
    Рефинансирование ипотеки
    Льготная ипотека
    Ипотека на вторичное жилье

    РКО

    Расчётно-кассовое обслуживание в Москве
    РКО Сбербанк
    РКО в Тинькофф банке
    РКО в ВТБ
    РКО в Райффайзен банке