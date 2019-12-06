С помощью золотой кредитной карты в банке Тинькофф Банк можно использовать заемные деньги в любой момент, когда возникнет необходимость, а также рассчитываться за товары и услуги по безналичному расчету. При этом предусмотрен удобный способ погашения задолженности на протяжении действия грейс-периода.

Держатели пластика Gold получают особый статус, который позволяет воспользоваться массой привилегий, не доступных обычным клиентам. Оформить изделие могут как постоянные посетители банковского учреждения, так и новые пользователи, которые хотят стать владельцами статусного продукта.

Перечень условий

Данный вид пластика подразумевает наличие следующих особенностей:

Срок действия составляет 3 года, после этого необходимо перевыпустить пластиковый носитель;

все расчетные операции осуществляются только в рублях;

Предусмотрена возможность самостоятельно выбрать денежный лимит;

Невысокая стоимость обслуживания, а также доступ к промо-акциям и скидкам;

Невысокая ставка при обналичивании денег;

Поддержка специалистов контактного центра ведется круглосуточно;

Имеется защита в виде электронного чипа и пин-кода;

В случае утраты пластика за рубежом, выдаются наличные средства.

Когда потребители получают специальные предложения от банковской структуры, условия сотрудничества наиболее выгодные и заранее установлен лимит. Применение платежного средства Голд осуществляется бесплатно, процент переплат минимален.

Перечень документации

Если клиент первый раз обращается в выбранное учреждение, необходимо написать заявление в ближайшем офисе или отправить онлайн-запрос на официальный сайт структуры. Как только придет одобрение, следует подготовить ряд документов:

Российский паспорт;

Справка о размере зарплаты по форме 2-НДФЛ;

Копия трудовой книжки, заверенная работодателем;

ИНН организации;

Для мужчин обязателен военный билет.

Основными требованиями к пользователям выступают:

Возраст от 21 до 68 лет;

Гражданство РФ;

Наличие постоянной регистрации на территории России;

Официальное место работы;

Стабильная заработная плата;

Общий стаж — от 1 года, на последнем месте — от 6 месяцев.

Использовать такой платежный инструмент не составит труда: можно расплатиться за товары и услуги в торговых центрах, совершать расчетные операции в онлайн-режиме и обналичивать деньги. Все варианты оплаты надежно защищены, а в качестве подтверждения приходит смс с кодом, который никому нельзя сообщать.

Достоинства онлайн-сервиса Банки.ру

Рассмотреть список действующих программ можно на нашем сетевом портале. Вы найдете также сроки изготовления каждого вида пластика, условия и требования к заемщикам и другие рекомендации по использованию продукта.

Чтобы упростить процесс выбора, предложены следующие опции:

Отзывы держателей, которые помогут подобрать наиболее выгодный вариант;

Онлайн-калькулятор, чтобы рассчитать величину переплат в каждом конкретном случае;

Форум, где можно обсудить наиболее сложные вопросы оформления изделия;

Поисковая система, которая выдаст перечень предложений в соответствии с заданными критериями отбора.