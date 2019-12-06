Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Уральском Банке Реконструкции и Развития на выгодных условиях.
|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Unembossed
|от 30,5%
|до 299 999
|до 240
|0 - 7 188
|до 10%
|
790 заявок
|
Visa Unembossed
|от 30,5%
|до 299 999
|до 120
|0 - 2 388
|до 10%
|
506 заявок
|
Visa Unembossed
|от 30,5%
|до 299 999
|до 60
|0 - 1 188
|до 5%
|
51 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.
Золотая кредитная карта в Уральском Банке Реконструкции и Развития выступает удобным и практичным пластиковым носителем, который относят к банковским продуктам премиум-класса. Она обходится дороже, чем классический платежный инструмент, но имеет массу достоинств и предлагает множество привилегий пользователю:
Однако платежное средство Голд заемщики выбирают не только по причине широких возможностей. Такой пластик подчеркивает статус держателя и отмечает, что к клиенту требуется особый подход и высококачественное обслуживание. Обычно такие изделия выбирают бизнесмены, банкиры и политики.
Преимущества продукта
Потребители отмечают целый перечень достоинств такого платежного инструмента:
1. Наличие опции кэшбэка. С каждого платежа компания возвращает пользователю часть потраченных средств.
2. Начисление бонусов. При постоянном использовании начисляются баллы, которые можно обменивать на билеты, подарки и другие товары. Всего предусмотрено более 1000 вариантов.
3. Чтобы получить максимальную выгоду, пластиком следует пользоваться в заведениях-партнерах банковской структуры. Тогда скидки достигают 40%.
4. Владелец GOLD может оформить своим родственникам дополнительные пластиковые носители в количестве до 5 штук.
Как оформить?
Чтобы стать обладателем такого изделия, необходимо соответствовать следующим требованиям:
Подать заявку на изготовление носителя можно в онлайн-режиме или посетив офис банковской организации. Каждый клиент может воспользоваться следующими условиями применения:
Также на нашем онлайн-сервисе Banki.ru можно рассмотреть все актуальные предложения выбранной компании, ознакомиться с требованиями и сроками изготовления отдельных видов пластика и воспользоваться множеством полезных опций.