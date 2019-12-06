Золотая кредитная карта в Уральском Банке Реконструкции и Развития

Банк: Уральский Банк Реконструкции и Развития

Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Уральском Банке Реконструкции и Развития на выгодных условиях.
3 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 30,5% до 299 999 до 240 0 - 7 188 до 10%
790 заявок
от 30,5% до 299 999 до 120 0 - 2 388 до 10%
506 заявок
от 30,5% до 299 999 до 60 0 - 1 188 до 5%
51 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.

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Отзывы

Карта Свобода, ХоумКредит с нами 10 лет!
Оценка: 5 Проверяется
Пришли в отделение банка вместе со свекровью. (Свекровь брала кредит на товар в магазине, и в магазине специалист ( один специалист на все действующие банки в данном отделе... Весь отзыв
Про банк
Оценка: 5 Проверяется
Я случайно зашёл в этот банк со своей женой и мне она посоветовала приобрести кредитную карту, я приобрел и вот уже пользуюсь где-то 4 месяцев и мне этот банк очень понравился во... Весь отзыв
Положительное впечатление о банке
Оценка: 4 Проверяется
Давно пользуюсь услугами банка, привлекают условия по вкладам. Особенно нравится карта Халва: хороший процент на остаток и кешбек, в списках партнеров мои любимые магазины. Недавно... Весь отзыв
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Золотая кредитная карта в Уральском Банке Реконструкции и Развития выступает удобным и практичным пластиковым носителем, который относят к банковским продуктам премиум-класса. Она обходится дороже, чем классический платежный инструмент, но имеет массу достоинств и предлагает множество привилегий пользователю:

  • обслуживание на самом высоком уровне в финансовой организации;
  • много специальных предложений и скидок в различных магазинах и заведениях страны;
  • начисление бонусов и участие в промо-акциях.

    • Однако платежное средство Голд заемщики выбирают не только по причине широких возможностей. Такой пластик подчеркивает статус держателя и отмечает, что к клиенту требуется особый подход и высококачественное обслуживание. Обычно такие изделия выбирают бизнесмены, банкиры и политики.

    Преимущества продукта

    Потребители отмечают целый перечень достоинств такого платежного инструмента:

    1. Наличие опции кэшбэка. С каждого платежа компания возвращает пользователю часть потраченных средств.

    2. Начисление бонусов. При постоянном использовании начисляются баллы, которые можно обменивать на билеты, подарки и другие товары. Всего предусмотрено более 1000 вариантов.

    3. Чтобы получить максимальную выгоду, пластиком следует пользоваться в заведениях-партнерах банковской структуры. Тогда скидки достигают 40%.

    4. Владелец GOLD может оформить своим родственникам дополнительные пластиковые носители в количестве до 5 штук.

    Как оформить?

    Чтобы стать обладателем такого изделия, необходимо соответствовать следующим требованиям:

  • Возраст от 21 до 68 лет;
  • Наличие постоянной прописки на территории России в регионе расположения финансового отделения;
  • Официальное трудоустройство;
  • Отсутствие долгов по налогам и заемным средствам;
  • Оригинал и копия паспорта;
  • Другой документ, подтверждающий личность;
  • Справка с места работы для подтверждения уровня дохода.

    • Подать заявку на изготовление носителя можно в онлайн-режиме или посетив офис банковской организации. Каждый клиент может воспользоваться следующими условиями применения:

  • Обналичивание денег осуществляется в любом отделении выбранной структуры или в банкомате. Лучше использовать банкоматы учреждений-партнеров или собственные, чтобы избежать высокой комиссии;
  • Наличие льготного периода, в течение которого держателю не начисляют процент за пользование деньгами;
  • Онлайн-калькулятор, который помогает рассчитать сумму ежемесячного платежа. Отыскать его можно на сетевом портале Банки.ру. Чтобы выполнить расчет, достаточно ввести информацию о продукте и дополнительные расходы, после чего приложение выдаст примерную величину затрат.

    • Также на нашем онлайн-сервисе Banki.ru можно рассмотреть все актуальные предложения выбранной компании, ознакомиться с требованиями и сроками изготовления отдельных видов пластика и воспользоваться множеством полезных опций.

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