Золотая кредитная карта в Уральском Банке Реконструкции и Развития выступает удобным и практичным пластиковым носителем, который относят к банковским продуктам премиум-класса. Она обходится дороже, чем классический платежный инструмент, но имеет массу достоинств и предлагает множество привилегий пользователю:

обслуживание на самом высоком уровне в финансовой организации;

много специальных предложений и скидок в различных магазинах и заведениях страны;

начисление бонусов и участие в промо-акциях.

Однако платежное средство Голд заемщики выбирают не только по причине широких возможностей. Такой пластик подчеркивает статус держателя и отмечает, что к клиенту требуется особый подход и высококачественное обслуживание. Обычно такие изделия выбирают бизнесмены, банкиры и политики.

Преимущества продукта

Потребители отмечают целый перечень достоинств такого платежного инструмента:

1. Наличие опции кэшбэка. С каждого платежа компания возвращает пользователю часть потраченных средств.

2. Начисление бонусов. При постоянном использовании начисляются баллы, которые можно обменивать на билеты, подарки и другие товары. Всего предусмотрено более 1000 вариантов.

3. Чтобы получить максимальную выгоду, пластиком следует пользоваться в заведениях-партнерах банковской структуры. Тогда скидки достигают 40%.

4. Владелец GOLD может оформить своим родственникам дополнительные пластиковые носители в количестве до 5 штук.

Как оформить?

Чтобы стать обладателем такого изделия, необходимо соответствовать следующим требованиям:

Возраст от 21 до 68 лет;

Наличие постоянной прописки на территории России в регионе расположения финансового отделения;

Официальное трудоустройство;

Отсутствие долгов по налогам и заемным средствам;

Оригинал и копия паспорта;

Другой документ, подтверждающий личность;

Справка с места работы для подтверждения уровня дохода.

Подать заявку на изготовление носителя можно в онлайн-режиме или посетив офис банковской организации. Каждый клиент может воспользоваться следующими условиями применения:

Обналичивание денег осуществляется в любом отделении выбранной структуры или в банкомате. Лучше использовать банкоматы учреждений-партнеров или собственные, чтобы избежать высокой комиссии;

Наличие льготного периода, в течение которого держателю не начисляют процент за пользование деньгами;

Онлайн-калькулятор, который помогает рассчитать сумму ежемесячного платежа. Отыскать его можно на сетевом портале Банки.ру. Чтобы выполнить расчет, достаточно ввести информацию о продукте и дополнительные расходы, после чего приложение выдаст примерную величину затрат.

Также на нашем онлайн-сервисе Banki.ru можно рассмотреть все актуальные предложения выбранной компании, ознакомиться с требованиями и сроками изготовления отдельных видов пластика и воспользоваться множеством полезных опций.