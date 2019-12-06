Помимо стандартных платежных инструментов, в Восточном Банке можно получить золотую кредитную карту GOLD. Такой тип пластика обладает особым статусом и предлагает держателю множество дополнительных привилегий в отличие от классических вариантов. По этой причине пластиковый носитель Голд выбирают зажиточные люди, банкиры и политики, которые ценят отличный сервис обслуживания и дополнительные возможности.

В чем особенности?

Срок действия такого носителя составляет 3 года, после чего требуется перевыпуск изделия на прежних условиях обслуживания. Продукт подойдет для дальних и зарубежных поездок, ведь критерии использования достаточно привлекательные:

Невысокая ставка по процентам;

Длительный льготный период, который позволяет оплачивать покупки без переплат;

Стоимость сотрудничества зависит от выбранного тарифа, поэтому можно подобрать оптимальный вариант;

Предусмотрен защитный пин-код и чип от мошенников.

Все указанные особенности стандартные для пластиковых носителей, а отличительными характеристиками Gold пластика выступают:

1. Дополнительные скидки и бонусные программы.

2. Поддержка пользователя за границей, наличные деньги выдаются в случае утери изделия.

3. Все платежи в режиме онлайн осуществляются под особой защитой от международных сервисов оплаты.

4. Предусмотрено обналичивание через банкоматы России и учреждения-партнеры за рубежом.

Благодаря перечисленным достоинствам, наибольшую выгоду от применения получают граждане, которые часто ездят в зарубежные поездки и пользуются продуктом. В ином случае выгоднее оформить классический вид платежного средства.

Процедура оформления

В число основных требований к потребителям входят:

Российское гражданство;

Постоянная прописка в пределах страны;

Возраст от 21 до 68 лет;

Официальное трудоустройство;

Стаж работы от 1 года, а на последнем месте — от 6 месяцев.

Оставить заявку на изготовление можно в ближайшем контактном центре структуры, предъявив паспорт и написав заявление. Также возможна подача запроса в режиме онлайн на официальном сайте организации. В таком случае можно заказать индивидуальный дизайн продукта.

Чтобы оформить пластик, необходимо выполнить несколько шагов:

1. Зайти в ближайшее банковское отделение.

2. Написать заявление по установленной форме.

3. Предоставить пакет документации.

4. Дождаться рассмотрения заявки, которое занимает до двух дней.

5. Придет смс-сообщение о готовности или позвонит сотрудник компании и уведомит о результатах.

6. Забрать изделие в выбранном отделении.

Обязательными документами являются:

Паспорт заявителя;

Сведения от работодателя: трудовая книжка, оригинал ИП;

Справка о размере дохода за последние полгода.

Рассмотреть весь список действующих предложений можно на сетевом ресурсе Банки.ру. Вы узнаете обо всех условиях и требованиях сотрудничества, сроках оформления и доступных платежных инструментах. Также предусмотрена масса полезных опций, которые помогут сделать правильный выбор.