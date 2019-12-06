Золотая кредитная карта в Восточном Банке

Банк: Восточный Банк

Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Восточном Банке на выгодных условиях.
5 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 120 000 до 1850 0 - 18 250 есть
2 331 заявка
Visa Instant Issue
Visa Classic
 28% до 300 000 до 90 0 есть
956 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 от 24% до 400 000 до 56 0 есть
308 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 от 11,5% до 300 000 до 56 0 есть
185 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 70 000 до 1850 0 - 10 950 есть
117 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.

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Отзывы

Карта Свобода, ХоумКредит с нами 10 лет!
Оценка: 5 Проверяется
Пришли в отделение банка вместе со свекровью. (Свекровь брала кредит на товар в магазине, и в магазине специалист ( один специалист на все действующие банки в данном отделе... Весь отзыв
Про банк
Оценка: 5 Проверяется
Я случайно зашёл в этот банк со своей женой и мне она посоветовала приобрести кредитную карту, я приобрел и вот уже пользуюсь где-то 4 месяцев и мне этот банк очень понравился во... Весь отзыв
Положительное впечатление о банке
Оценка: 4 Проверяется
Давно пользуюсь услугами банка, привлекают условия по вкладам. Особенно нравится карта Халва: хороший процент на остаток и кешбек, в списках партнеров мои любимые магазины. Недавно... Весь отзыв
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Помимо стандартных платежных инструментов, в Восточном Банке можно получить золотую кредитную карту GOLD. Такой тип пластика обладает особым статусом и предлагает держателю множество дополнительных привилегий в отличие от классических вариантов. По этой причине пластиковый носитель Голд выбирают зажиточные люди, банкиры и политики, которые ценят отличный сервис обслуживания и дополнительные возможности.

В чем особенности?

Срок действия такого носителя составляет 3 года, после чего требуется перевыпуск изделия на прежних условиях обслуживания. Продукт подойдет для дальних и зарубежных поездок, ведь критерии использования достаточно привлекательные:

  • Невысокая ставка по процентам;
  • Длительный льготный период, который позволяет оплачивать покупки без переплат;
  • Стоимость сотрудничества зависит от выбранного тарифа, поэтому можно подобрать оптимальный вариант;
  • Предусмотрен защитный пин-код и чип от мошенников.

    • Все указанные особенности стандартные для пластиковых носителей, а отличительными характеристиками Gold пластика выступают:

    1. Дополнительные скидки и бонусные программы.

    2. Поддержка пользователя за границей, наличные деньги выдаются в случае утери изделия.

    3. Все платежи в режиме онлайн осуществляются под особой защитой от международных сервисов оплаты.

    4. Предусмотрено обналичивание через банкоматы России и учреждения-партнеры за рубежом.

    Благодаря перечисленным достоинствам, наибольшую выгоду от применения получают граждане, которые часто ездят в зарубежные поездки и пользуются продуктом. В ином случае выгоднее оформить классический вид платежного средства.

    Процедура оформления

    В число основных требований к потребителям входят:

  • Российское гражданство;
  • Постоянная прописка в пределах страны;
  • Возраст от 21 до 68 лет;
  • Официальное трудоустройство;
  • Стаж работы от 1 года, а на последнем месте — от 6 месяцев.

    • Оставить заявку на изготовление можно в ближайшем контактном центре структуры, предъявив паспорт и написав заявление. Также возможна подача запроса в режиме онлайн на официальном сайте организации. В таком случае можно заказать индивидуальный дизайн продукта.

    Чтобы оформить пластик, необходимо выполнить несколько шагов:

    1. Зайти в ближайшее банковское отделение.

    2. Написать заявление по установленной форме.

    3. Предоставить пакет документации.

    4. Дождаться рассмотрения заявки, которое занимает до двух дней.

    5. Придет смс-сообщение о готовности или позвонит сотрудник компании и уведомит о результатах.

    6. Забрать изделие в выбранном отделении.

    Обязательными документами являются:

  • Паспорт заявителя;
  • Сведения от работодателя: трудовая книжка, оригинал ИП;
  • Справка о размере дохода за последние полгода.

    • Рассмотреть весь список действующих предложений можно на сетевом ресурсе Банки.ру. Вы узнаете обо всех условиях и требованиях сотрудничества, сроках оформления и доступных платежных инструментах. Также предусмотрена масса полезных опций, которые помогут сделать правильный выбор.

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