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Золотая кредитная карта в ВТБ

Банк: ВТБ

Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в ВТБ на выгодных условиях.
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
Mastercard World
 от 16% до 1 000 000 до 101 0 - 2 998 до 10%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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При выборе платежного инструмента потребители ориентируются на уровень доходов. Сегодня в банковской организации представлены пластиковые носители трех уровней: начального, классического и премиального. К последнему относят золотую кредитную карту в ВТБ, которая широко используется за пределами страны во время путешествий и деловых поездок.

Список требований

Чтобы пришел положительный ответ от финансового учреждения, следует соответствовать следующим условиям:

  • Возрастные рамки — от 21 до 68 лет;
  • Наличие регистрации на территории России;
  • Официальное трудоустройство;
  • Стабильный уровень заработной платы;
  • Российское гражданство;
  • Стаж работы на последнем месте — от 6 месяцев, общий — от 1 года.

    • Потребуется лишь отправить заявку на официальном сайте банковской структуры на производство пластика класса Gold или лично обратиться в ближайший офис компании и написать заявление по предложенной форме. Из документов необходимо предоставить паспорт и справку о размере заработной платы за последние полгода.

    В процессе оформления следует сделать несколько шагов:

    1. Обратиться в контактный центр организации.

    2. Заполнить анкету, написать заявление и указать личные предпочтения по виду пластикового носителя.

    3. Рассмотрение запроса занимает до двух дней, после чего приходит смс-сообщение о готовности или перезвонит сотрудник учреждения.

    4. Привезти пакет документации в офис.

    5. Забрать готовое изделие.

    Основные возможности продукта

    Владельцы пластика Голд чаще всего отмечают следующие достоинства платежного средства:

  • Оплата продукции в торговых центрах по безналичному расчету;
  • Совершение платежей через банкоматы и интернет ресурсы;
  • Переводы в другие финансовые структуры;
  • Использование в онлайн-режиме при подключении к электронным кошелькам;
  • Отслеживание баланса через мобильное приложение;
  • Совершение любых денежных операций и управление балансом в режиме онлайн;
  • Автоматические платежи на указанные номера: оплата коммунальных услуг, штрафов, рассрочек.

    • Также к числу преимуществ относят список возможностей, которые доступны за пределами страны. Без труда можно оплачивать покупки, услуги и счета в ресторанах, а также пользоваться дополнительными бонусами и скидками в некоторых организациях, которые работают по всему миру.

    Особенности онлайн-сервиса Банки.ру

    Каждый посетитель нашего портала может ознакомиться с перечнем предложений, а также условиями, требованиями и сроками выдачи готовых изделий. Представленная информация обновляется автоматически, поэтому всегда остается достоверной и актуальной.

    Также к услугам клиентов представлены следующие опции:

  • Отзывы пользователей, которые оставили рекомендации по выбору наиболее выгодных программ;
  • Форум, где обсуждают вопросы оформления и выбора различных видов пластика, а также можно узнать множество дополнительных сведений;
  • Онлайн-калькулятор, который помогает высчитать сумму затрат по каждому типу платежного инструмента и подобрать оптимальный вариант;
  • Система фильтрации, которая на основании заданных критериев отбора выдает список соответствующих продуктов;
  • Новости финансовой сферы, которые расскажут обо всех запланированных мероприятиях и новых предложениях.