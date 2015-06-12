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Кредитные карты Банк ДОМ.РФ

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2 кредитные карты

Visa Classic — Российский Капитал
Льготный период Классическая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 25,5% до 300 000 до 55 дней требуется
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Mastercard Platinum — Российский Капитал
Льготный период Премиальная
Mastercard Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 23,5% до 750 000 до 55 дней требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах банка ДОМ.РФ

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