Оценка: Не засчитана
Кредитные карты Банк ДОМ.РФизменить банк
2 кредитные карты
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|25,5%
|до 300 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|23,5%
|до 750 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах банка ДОМ.РФ
Оценка: 4
Доброе время суток.
У меня ИП, и приходится много работать с банками. За несколько лет работы с банками я понял, что в каждом банке есть своя политика, свои технологии, свои... Весь отзыв
У меня ИП, и приходится много работать с банками. За несколько лет работы с банками я понял, что в каждом банке есть своя политика, свои технологии, свои... Весь отзыв
18 409
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