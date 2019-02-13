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Кредитные карты Банк «ФК Открытие»

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15 кредитных карт

Mastercard World «Opencard» — Банк «ФК Открытие»
Opencard
Visa Gold , Mastercard World
56 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19,9% до 300 000 до 55 дней не требуется
Visa Classic «Travel» — ФК Открытие
Travel
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19,9% до 100 000 до 55 дней требуется
см. условия
Visa Gold «Travel» — ФК Открытие
Travel Золотая
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 18,9% до 300 000 до 55 дней требуется
см. условия
Visa Signature «Travel» — ФК Открытие
Travel Премиальная
Visa Signature
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 17,9% до 1 000 000 до 55 дней требуется
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Mastercard World «UTair» — Банк «ФК Открытие»
UTair
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19,9% до 100 000 до 55 дней требуется
см. условия
Mastercard World «UTair» — Банк «ФК Открытие»
UTair Золотая
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 18,9% до 300 000 до 55 дней требуется
см. условия
Mastercard World Black Edition «UTair» — Банк «ФК Открытие»
UTair Премиум
Mastercard World Black Edition
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 17,9% до 1 000 000 до 55 дней требуется
см. условия
MasterCard World «Автокарта» — Банк «ФК Открытие»
Автокарта
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 18,9% до 300 000 до 55 дней требуется
см. условия
Mastercard World «ЛУКОЙЛ» — Банк «ФК Открытие»
Лукойл
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19,9% до 100 000 до 55 дней требуется
см. условия
Mastercard Gold «ЛУКОЙЛ» — Банк «ФК Открытие»
Лукойл Золотая
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 18,9% до 300 000 до 55 дней требуется
см. условия
Mastercard World Black Edition «ЛУКОЙЛ» — Банк «ФК Открытие»
Лукойл Премиальная
Mastercard Black Edition
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 17,9% до 1 000 000 до 55 дней требуется
см. условия
Mastercard World «Карта РЖД» — Банк «ФК Открытие»
РЖД
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19,9% до 100 000 до 55 дней требуется
см. условия
Mastercard World «Карта РЖД» — Банк «ФК Открытие»
РЖД Золотая
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 18,9% до 300 000 до 55 дней требуется
см. условия
Mastercard World Black Edition «Карта РЖД» — Банк «ФК Открытие»
РЖД Премиальная
Mastercard Black Edition
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 17,9% до 1 000 000 до 55 дней требуется
см. условия
Visa Classic «Смарт Карта» — Банк «ФК Открытие»
Смарт Карта
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19,9% до 300 000 до 55 дней требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах банка «ФК Открытие»

Оценка: 4 Проверяется
В интернет-банке Открытия произошло черт пойми что, не отображаются данные о моей карте. Сначала я подумал глюк и это пройдет, но нет. Понадобилось срочно перевести... Весь отзыв
Оценка: 4 Проверяется
В сентябре решил открыть себе кредитную карту. Так как кредитов у меня нет и не было, кредитная карта была возможностью хоть как-то сформировать кредитную историю. Решил... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Оплачивала через терминал «Открытия» платеж за детский сад...сумма, конечно, небольшая – 3000 рублей. В терминале выскочило сообщение, что бумаги для печати чека... Весь отзыв
Все отзывы
15 694

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