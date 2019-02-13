Кредитная карта банка «ФК Открытие» — это своеобразный ключ к банковскому счету, на котором находятся деньги экономической компании. Владелец может пользоваться ими в рамках установленного лимита для решения возникающих материальных вопросов, оплаты товаров, услуг. Также пластик можно рассматривать как запасной кошелек потребителя, который используется, если возникнут непредвиденные расходы.

Он дает возможность принимать участие в акциях, получать скидки при обслуживании в определенных магазинах, накапливать баллы, которые подлежат обмену на конкретные товары. Особенно удобно пользоваться пластиком во время поездок за границу.

Выбор

Этот банк предлагает широкий выбор пластиковых карт, доступных физическим лицам. Они отличаются по размеру процентной ставки, установленному лимиту, наличию и продолжительности льготного периода, порядку оформления.

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