Оценка: Проверяется
Кредитные карты Банк «ФК Открытие»изменить банк
15 кредитных карт
Opencard
Visa Gold , Mastercard World
56 заявок за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 19,9%
|до 300 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 19,9%
|до 100 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 18,9%
|до 300 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 17,9%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 19,9%
|до 100 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 18,9%
|до 300 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 17,9%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 18,9%
|до 300 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 19,9%
|до 100 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 18,9%
|до 300 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 17,9%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 19,9%
|до 100 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 18,9%
|до 300 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 17,9%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 19,9%
|до 300 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах банка «ФК Открытие»
Оценка: 4 Проверяется
В сентябре решил открыть себе кредитную карту. Так как кредитов у меня нет и не было, кредитная карта была возможностью хоть как-то сформировать кредитную историю. Решил... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Оплачивала через терминал «Открытия» платеж за детский сад...сумма, конечно, небольшая – 3000 рублей. В терминале выскочило сообщение, что бумаги для печати чека... Весь отзыв
15 694
Похожие продукты других банков: Банк Зенит, Банк ДОМ.РФ, Росбанк.
Другие продукты: Автокредиты