Оценка:
Кредитные карты МТС Банкизменить банк
4 кредитные карты
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|10%
|до 150 000
|до 1100 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 24,9%
|до 299 999
|до 51 дня
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 24,9%
|до 299 999
|до 51 дня
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 24,9%
|до 299 999
|до 51 дня
|не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах МТС Банка
Оценка: 5 Не засчитана
Хочу выразить благодарность за профессиональную работу сотрудника Щ-кову Олесю банка МТС, на ул Марксистская, Москва.
... Весь отзыв
... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Очень понравилось обслуживание в этом отделении банка. ребята,(имя сотрудника Магомед ,второго не рассмотрела на бейджике)быстро,корректно оформили все мои платежи, рассказали о... Весь отзыв
165 275
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