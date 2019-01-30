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Кредитные карты МТС Банк

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4 кредитные карты

Mastercard Standard «Zero» — МТС Банк
Zero
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 10% до 150 000 до 1100 дней не требуется
MasterCard World «Детский мир» — МТС Банк
Детский мир
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 24,9% до 299 999 до 51 дня не требуется
Mastercard Platinum «МТС Smart Деньги» — МТС Банк
МТС Smart Деньги (для абонентов МТС)
Mastercard Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 24,9% до 299 999 до 51 дня не требуется
MasterCard World «Weekend» — МТС Банк
МТС Деньги Weekend
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 24,9% до 299 999 до 51 дня не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах МТС Банка

Все отзывы
165 275

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