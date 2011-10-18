Кредитные карты, выпускаемые Банк, — удобное и выгодное решение, характеризующееся большим количеством преимуществ. Их можно использовать для оплаты любых товаров и услуг, во время покупки билетов на поезд или самолет — главное, чтобы торговая точка была оснащена терминалом.

Следует отметить и другие бонусы, доступные держателям пластика:

экономическая компания стимулирует своих клиентов дополнительными скидками, предлагает участвовать в акциях, проводимых партнерами;

при пересечении границы потребителю не нужно беспокоиться о количестве взятых с собой наличных — на карте можно вывозить любую сумму;

при совершении расчетов за рубежом не приходится постоянно обменивать деньги — банкомат выдает требуемую валюту после автоматической конвертации;

бесплатный период позволяет заказчикам банка в течение определенного времени пользоваться средствами без уплаты комиссий.

Это далеко не все достоинство кредиток. Узнать более подробную информацию об этой услуге вы можете на нашем сайте. Используя базы данных портала Банки.ру, определитесь с оптимальным для вас предложением и оформите онлайн-заявку на изготовление пластика. В течение одного рабочего дня с вами свяжется специалист, который проконсультирует по всем вопросам.