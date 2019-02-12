Оценка: Проверяется
Кредитные карты Промсвязьбанкизменить банк
4 кредитные карты
Двойной кэшбэк
Mastercard World , Мир
256 заявок за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|26%
|до 600 000
|до 55 дней
|
требуется
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|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|27%
|до 600 000
|до 101 дня
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|21%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|27%
|до 600 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Промсвязьбанка
Оценка: 4 Проверяется
Я уже писал (https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10232409/), что ПСБ наплевательски относится к клиентам. Но честно говоря, и мы выбираем банк не как жену, а... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Помогли оформить ИП быстро и без проблем. Без посещения налоговой и все бесплатно. Супер банк. Очень выгодный тариф ИП ранее брал кредиты как физическое лицо были очень... Весь отзыв
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