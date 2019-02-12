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Кредитные карты Промсвязьбанк

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4 кредитные карты

Мир «Двойной кэшбэк» — Промсвязьбанк
Двойной кэшбэк
Mastercard World , Мир
256 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 26% до 600 000 до 55 дней требуется
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Mastercard World — Промсвязьбанк
100+
Mastercard World , Мир Классическая
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 27% до 600 000 до 101 дня требуется
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Mastercard World Black Edition «Orange Premium Club» — Промсвязьбанк
Orange Premium Club
Mastercard Black Edition , Мир Премиальная
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 21% до 1 000 000 до 55 дней требуется
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Mastercard World «Карта мира без границ» — Промсвязьбанк
Карта мира без границ
Mastercard World , Мир
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 27% до 600 000 до 55 дней требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Промсвязьбанка

Оценка: 5 Проверяется
Пользуюсь картой 4 месяца. Нарушений по программе лояльности или обнаружения скрытых ухудшающих использование "побочных" условий не обнаружил. Сотрудники в доп. офисе приветливые и... Весь отзыв
Все отзывы
185 393

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