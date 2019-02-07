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Кредитные карты Росбанк

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5 кредитных карт

Visa Classic — Росбанк
Наличная
Visa Classic , Mastercard Standard
1 330 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28,9% до 300 000 до 62 дней не требуется
Visa Platinum «Можно все» — Росбанк
Можно все
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 26,9% до 1 000 000 до 62 дней не требуется
Visa Signature «Можно все» — Росбанк
Можно все Премиальная
Visa Signature
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 19% до 2 000 000 до 62 дней не требуется
MasterCard World «О&#146;КЕЙ» — Росбанк
О'кей
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28,9% до 1 000 000 до 62 дней не требуется
MasterCard World «РЖД Премиальная» — Росбанк
РЖД-Бонус
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 26,9% до 1 000 000 до 62 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Росбанка

Оценка: 5 Проверяется
Обслуживаюсь в данном банке два года. Абсолютно всем доволен. Особенно хочу отметить специалиста К-ву А. Очень компетентная и отзывчивая, все возникающие вопросы помогает решать... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Хочу отметить профессионализм и личные качества сотрудницы отделения Мирзоновой Натальи. В ситуациях, связанных с несовершенством программного обеспечения банка (каждый раз, когда... Весь отзыв
Все отзывы
62 970

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