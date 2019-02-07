Оценка: Не засчитана
Кредитные карты Росбанкизменить банк
5 кредитных карт
Наличная
Visa Classic , Mastercard Standard
1 330 заявок за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|28,9%
|до 300 000
|до 62 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 26,9%
|до 1 000 000
|до 62 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|19%
|до 2 000 000
|до 62 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|28,9%
|до 1 000 000
|до 62 дней
|не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Росбанка
Оценка: 5 Проверяется
Обслуживаюсь в данном банке два года. Абсолютно всем доволен. Особенно хочу отметить специалиста К-ву А. Очень компетентная и отзывчивая, все возникающие вопросы помогает решать... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Хочу отметить профессионализм и личные качества сотрудницы отделения Мирзоновой Натальи. В ситуациях, связанных с несовершенством программного обеспечения банка (каждый раз, когда... Весь отзыв
62 970
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