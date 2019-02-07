Услуга предоставления банками кредитных карт онлайн является распространенной и востребованной. С развитием системы электронных платежей, интернет-банкинга она стала отличной альтернативой традиционному оформлению займов в офисе компаний. Кроме этого, при такой схеме существует ряд преимуществ:

· упрощенная и ускоренная подача заявки путем заполнения краткой анкеты с минимальными данными;

· рассмотрение заявления в кратчайшие сроки;

· быстрый выпуск, часто в тот же или на следующий день;

· система поощрения за активное пользование в виде бонусов и баллов.

Преимущества оформления в «Росбанке»

Для того чтобы «Росбанк» оформил кредитку, необходимо достоверно и точно заполнить опубликованную на официальном сайте организации форму анкеты. Там же можно ознакомиться с условиями кредитования и требованиями к заемщику, среди которых:

· допустимый срок кредитования;

· сумма займа;

· порядок его погашения;

· процентная ставка по кредиту;

· стоимость годового обслуживания;

· продолжительность грейс-периода, в течение которого деньгами можно пользоваться без оплаты комиссии.

Помочь определиться с выбором банка для заказа, может онлайн-сервис Banki.ru. На нем регулярно публикуются все самые актуальные предложения от крупнейших финансовых организаций России. Сравнивая их между собой, вы легко и быстро подберете подходящий вариант. Кредитный калькулятор позволит сделать расчеты суммы переплаты и размеров регулярных платежей. Здесь же доступны отзывы клиентов банков.