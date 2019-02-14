Оценка: Проверяется
Кредитные карты Сбербанк Россииизменить банк
Сравнение условий по кредитным картам банка СБ РФ
10 кредитных карт
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 23,9%
|до 600 000
|до 50 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 23,9%
|до 600 000
|до 50 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|25,9%
|до 600 000
|до 50 дней
|справка 2-НДФЛ
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 23,9%
|до 600 000
|до 50 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 23,9%
|до 600 000
|до 50 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|27,9%
|до 300 000
|до 50 дней
|справка 2-НДФЛ
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|27,9%
|до 300 000
|до 50 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|27,9%
|до 300 000
|до 50 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|27,9%
|до 300 000
|до 50 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|25,9%
|до 600 000
|до 50 дней
|справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Сбербанка России
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить огромную благодарность, старшему менеджеру по обслуживанию Бадья Ивану Васильевичу (простите, если не правильно просклонял Вашу фамилию). Иван очень компетентный... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Я, КоптеловДенис Андреевич,клиент ПАО«СБЕРБАНК РОССИИ». Уважаемыепредставители ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ». 21 ноября 2018 года я отправил заявление на... Весь отзыв
1 316 111
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