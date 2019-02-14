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Кредитные карты Сбербанк России

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Сравнение условий по кредитным картам банка СБ РФ

10 кредитных карт

Mastercard Gold «Кредитная карта» — Сбербанк России
Gold
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23,9% до 600 000 до 50 дней не требуется
Mastercard Standard «Кредитная карта» — Сбербанк России
Standard
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23,9% до 600 000 до 50 дней не требуется
Mastercard World Black Edition — Сбербанк России
Премиальная Black Edition
Mastercard World Black Edition
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 25,9% до 600 000 до 50 дней справка 2-НДФЛ
Visa Classic «Кредитная карта» — Сбербанк России
Classic Visa
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23,9% до 600 000 до 50 дней не требуется
Visa Gold «Кредитная карта» — Сбербанк России
Gold Visa
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23,9% до 600 000 до 50 дней не требуется
Visa Classic «Аэрофлот» — Сбербанк России
Аэрофлот
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 27,9% до 300 000 до 50 дней справка 2-НДФЛ
Visa Gold «Аэрофлот» — Сбербанк России
Аэрофлот Gold
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 27,9% до 300 000 до 50 дней не требуется
Visa Classic «Подари жизнь» — Сбербанк России
Подари жизнь
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 27,9% до 300 000 до 50 дней не требуется
Visa Gold «Подари жизнь» — Сбербанк России
Подари жизнь Gold
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 27,9% до 300 000 до 50 дней не требуется
Премиальная Signature
Visa Signature
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 25,9% до 600 000 до 50 дней справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Сбербанка России

Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить огромную благодарность, старшему менеджеру по обслуживанию Бадья Ивану Васильевичу (простите, если не правильно просклонял Вашу фамилию). Иван очень компетентный... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Я, КоптеловДенис Андреевич,клиент ПАО«СБЕРБАНК РОССИИ». Уважаемыепредставители ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ». 21 ноября 2018 года я отправил  заявление на... Весь отзыв
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