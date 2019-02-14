Здесь вы можете выбрать подходящий вариант в Сбербанке. Обратите внимание, что на странице каждой карты вы сможете найти всю необходимую информацию: условия погашения, льготный период, необходимые документы для оформления. Данный каталог поможет вам сравнить преимущества и особенности разных предложений по данному виду продуктов, крупнейшего банка России.

Кредитная карта предоставляет своему держателю широкие финансовые возможности. Он может расплачиваться средствами, предоставленными ему банком, при этом не обращаясь за кредитом на каждую покупку. Электронный банкинг позволил организациям оформлять данную услугу через интернет. «Сбербанк» имеет один из наиболее современных и развитых клиентских сервисов, включая мобильные и сетевые приложения.

Преимущества оформления онлайн

Для того чтобы получить подобный продукт в этом банке, следует заполнить форму заявки на официальном сайте. Последующего личного посещения офиса и предоставления подтверждающих документов не требуется. При возникновении вопросов в условиях или сложностей в заполнении функционирует бесплатная телефонная линия по России. Кроме этого, возможен заказ онлайн-звонка.

Анкета рассматривается в кратчайшие сроки. Как правило, решение принимается в течение нескольких часов и сразу сообщается заявителю. При одобрении, которое наступает в большинстве случаев, сотрудник компании или курьер бесплатно привезет клиенту домой в удобное время и передаст ее сразу после подписания договора.

Такая схема позволяет потребителю экономить время не только при подаче заявления, но и при получении. Отпадает необходимость тратить время на дорогу в ближайшее отделение и ожидание в очереди.

Banki.ru – онлайн сервис, помогающий подобрать наиболее приемлемый банк для оформления имеет много тарифов с большим сроком льготного перерода и удобный мобильный сервис. На сайте можно просмотреть самые выгодные предложения, ознакомиться с требованиями к заемщикам, сделать расчеты, сравнить условия от разных организаций. Здесь также публикуются актуальные новости финансового мира, работает кредитный калькулятор и размещаются реальные отзывы клиентов о продуктах и сервисе.