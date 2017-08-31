Оценка: Не засчитана
Кредитные карты СИАБизменить банк
3 кредитные карты
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|31,5%
|до 100 000
|—
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|31,5%
|до 100 000
|—
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|31,5%
|до 100 000
|—
|не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах банка «СИАБ»
Оценка: 5 Не засчитана
Я пользовался кеш-бек картой данного банка примерно год. Никаких проблем кроме пополнения не возникало, вначале пополнял через терминалы лидер, благо их было много, сейчас поменьше... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
День добрый, хочу выразить благодарность сотрудникам операционного офиса "Всеволожский", Управляющему Александру Владимировичу, Наталье Викторовне, Анне и Елене по работе с... Весь отзыв
13 865
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