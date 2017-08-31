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Кредитные карты СИАБ

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3 кредитные карты

World MasterCard «CASH BACK ONLINE» — СИАБ
Cash Back Все включено
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 31,5% до 100 000 не требуется
World MasterCard «CASH BACK ONLINE» — СИАБ
Cash Back Лайт
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 31,5% до 100 000 не требуется
World MasterCard «CASH BACK ONLINE» — СИАБ
Cash Back Тонкий расчет
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 31,5% до 100 000 не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах банка «СИАБ»

Оценка: 4 Не засчитана
Являюсь очень активным клиентом банковского сектора, за свою сознательную жизнь имел счастье обслуживаться во многих банках, хорошо разбираюсь в продуктах и форматах работы... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Я пользовался кеш-бек картой данного банка примерно год. Никаких проблем кроме пополнения не возникало, вначале пополнял через терминалы лидер, благо их было много, сейчас поменьше... Весь отзыв
Все отзывы
13 865

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