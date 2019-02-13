Вход

Кредитные карты Совкомбанк

изменить банк

1 кредитная карта

MasterCard World «Халва» — Совкомбанк
Халва
Mastercard World
5 880 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 0% до 350 000 до 1080 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Совкомбанка

Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка старшему финансовому консультанту Климову Михаилу Сергеевичу за качественное обслуживание, профессионализм, вежливое, тактичное общение... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
09.02.2018 г. мне была оформлена кредитная карта "Халва" договор № 1567802344. Карта мною активирована не была. В феврале 2018 года я расторг договор и карта была уничтожена при... Весь отзыв
Все отзывы
95 141

Похожие продукты других банков: Интерпрогрессбанк, Саровбизнесбанк, Фора-Банк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса, Дебетовые карты