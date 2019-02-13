Оценка: Проверяется
Кредитные карты Совкомбанкизменить банк
1 кредитная карта
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Совкомбанка
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка старшему финансовому консультанту Климову Михаилу Сергеевичу за качественное обслуживание, профессионализм, вежливое, тактичное общение... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
09.02.2018 г. мне была оформлена кредитная карта "Халва" договор № 1567802344. Карта мною активирована не была. В феврале 2018 года я расторг договор и карта была уничтожена при... Весь отзыв
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