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Кредитные карты Союз

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2 кредитные карты

Visa Platinum — Союз
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Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 24% до 750 000 до 115 дней требуется
см. условия
Mastercard World Black Edition «Премиальная» — Союз
Премиальная
Mastercard World Black Edition
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 22% до 1 500 000 до 115 дней требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах банка «Союз»

Оценка: 5
Давно являюсь клиентом этого Банка, еще с тех пор, когда в нашем городе он был представлен как ККО. Пользуюсь услугами банка и как частное лицо (кредиты, вклады и  пр.), и как... Весь отзыв
Все отзывы
14 101

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