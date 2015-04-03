2 кредитные карты

Мой бонус Visa Platinum Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 24% до 750 000 до 115 дней требуется

см. условия Премиальная Mastercard World Black Edition Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 22% до 1 500 000 до 115 дней требуется

см. условия

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.