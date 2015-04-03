Оценка:
Кредитные карты Союзизменить банк
2 кредитные карты
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|24%
|до 750 000
|до 115 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|22%
|до 1 500 000
|до 115 дней
|
требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах банка «Союз»
Оценка: 5
Читаю отзывы и удивляюсь. Я уже скоро как два года обслуживаюсь в отделении банка "Союз" в Калининграде и считаю, что это один из лучших банков. Очень внимательные и отзывчивые... Весь отзыв
14 101
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