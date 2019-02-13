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Кредитные карты Тинькофф Банк

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21 кредитная карта

Mastercard World «Тинькофф Платинум» — Тинькофф Банк
Платинум
Mastercard World
3 246 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 12% до 300 000 до 55 дней не требуется
Visa Platinum «All Airlines» — Тинькофф Банк
All Airlines
Visa Platinum , Mastercard World
397 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 15% до 700 000 до 55 дней не требуется
Mastercard World «AliExpress» — Тинькофф Банк
AliExpress
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 15% до 700 000 до 55 дней не требуется
Mastercard World Black Edition «All Airlines» — Тинькофф Банк
All Airlines Black Edition
Mastercard Black Edition
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 12% до 2 000 000 до 55 дней не требуется
Visa Platinum «All Games» — Тинькофф Банк
All Games
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 15% до 700 000 до 55 дней не требуется
Mastercard World «eBay» — Тинькофф Банк
eBay
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 15% до 700 000 до 55 дней не требуется
Mastercard World «Google Play» — Тинькофф Банк
Google Play
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 15% до 700 000 до 55 дней не требуется
Mastercard World «Lamoda» — Тинькофф Банк
Lamoda
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 15% до 700 000 до 55 дней не требуется
Mastercard World «OneTwoTrip» — Тинькофф Банк
OneTwoTrip
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 15% до 700 000 до 55 дней не требуется
MasterCard World Black Edition «S7» — Тинькофф Банк
S7 Black Edition
Mastercard World Black Edition
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 12% до 1 500 000 до 55 дней не требуется
MasterCard World «S7» — Тинькофф Банк
S7 World
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 15% до 700 000 до 55 дней не требуется
Mastercard World «Tinkoff Drive» — Тинькофф Банк
Tinkoff Drive
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 15% до 700 000 до 55 дней не требуется
Mastercard World «VegasCard» — Тинькофф Банк
VegasCard
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 15% до 300 000 до 55 дней не требуется
Visa Platinum «WWF» — Тинькофф Банк
WWF
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 15% до 700 000 до 55 дней не требуется
Mastercard World «Азбука Вкуса» — Тинькофф Банк
Азбука Вкуса
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 15% до 300 000 до 55 дней не требуется
Mastercard World Black Edition «Азбука Вкуса» — Тинькофф Банк
Азбука Вкуса Black
Mastercard Black Edition
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 12% до 1 500 000 до 55 дней не требуется
Мир «Нашествие» — Тинькофф Банк
Нашествие
Мир
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 15% до 300 000 до 55 дней не требуется
Mastercard World «Перекресток» — Тинькофф Банк
Перекресток
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 15% до 700 000 до 55 дней не требуется
Mastercard World «Карта болельщика ПФК ЦСКА» — Тинькофф Банк
ПФК ЦСКА
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 15% до 300 000 до 55 дней не требуется
Mastercard World Black Edition «Карта болельщика ПФК ЦСКА» — Тинькофф Банк
ПФК ЦСКА Black Edition
Mastercard Black Edition
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 12% до 1 500 000 до 55 дней не требуется
Visa Platinum «Рандеву» — Тинькофф Банк
Рандеву
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 15% до 700 000 до 55 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Тинькофф Банка

Оценка: 5 Проверяется
Добрый день!Сегодня я получила карту вашего банка. Не ожидала такую оперативность. Очень понравилась доброжелательность и уровень подготовки представителя. Представитель Александр... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Попала в лапы мошенников: оплатила товар на непроверенном сайте. После отсутствия ответа от продавца и в общем какой-либо информации об отправки товара течение нескольких дней... Весь отзыв
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