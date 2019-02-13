Оценка: Проверяется
Кредитные карты Тинькофф Банкизменить банк
21 кредитная карта
Платинум
Mastercard World
3 246 заявок за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 12%
|до 300 000
|до 55 дней
|не требуется
All Airlines
Visa Platinum , Mastercard World
397 заявок за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 15%
|до 700 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 15%
|до 700 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 12%
|до 2 000 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 15%
|до 700 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 15%
|до 700 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 15%
|до 700 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 15%
|до 700 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 15%
|до 700 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 12%
|до 1 500 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 15%
|до 700 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 15%
|до 700 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 15%
|до 300 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 15%
|до 700 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 15%
|до 300 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 12%
|до 1 500 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 15%
|до 300 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 15%
|до 700 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 15%
|до 300 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 12%
|до 1 500 000
|до 55 дней
|не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Тинькофф Банка
Оценка: 5 Проверяется
Попала в лапы мошенников: оплатила товар на непроверенном сайте. После отсутствия ответа от продавца и в общем какой-либо информации об отправки товара течение нескольких дней... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
В течение декабря 2018-января 2019 был дважды обманут мошенниками, в результате чего с карты списывались деньги. Если второй случай - это хакерское списание, то первый был... Весь отзыв
453 378
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