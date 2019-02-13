Кредитные карты Тинькофф Банка более удобны в применении, чем наличные, выдаваемые в результате оформления потребительской ссуды. Они гарантируют пользователю надежную финансовую защиту, дают возможность прибегать к заемным средствам сразу, как только возникает такая необходимость. При этом каждый раз заключать с экономической компанией новый договор на обслуживание не нужно — доступ к счету повторно открывается после погашения клиентом предыдущей задолженности.

Но нужно понимать, что кредитка — это большая ответственность. Если применять ее как придется, размер долга быстро увеличится и расплатиться с центром будет сложно.

Заказ

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