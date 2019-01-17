Оценка:
Кредитные карты Восточный Банкизменить банк
6 кредитных карт
Просто 30
Visa Instant Issue , Visa Classic
9 162 заявки за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|20%
|до 120 000
|до 1850 дней
|не требуется
Рассрочка на все
Visa Instant Issue , Visa Classic
1 826 заявок за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|28%
|до 300 000
|до 90 дней
|не требуется
Просто
Visa Instant Issue , Visa Classic
939 заявок за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|20%
|до 70 000
|до 1850 дней
|не требуется
Сезонная
Visa Instant Issue , Visa Classic
193 заявки за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 28%
|до 300 000
|до 56 дней
|не требуется
Кэшбэк
Visa Instant Issue , Visa Classic , Visa Gold
35 заявок за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 24%
|до 400 000
|до 56 дней
|не требуется
Карта путешественника
Visa Instant Issue , Visa Classic
4 заявки за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 24%
|до 400 000
|до 56 дней
|не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Восточного Банка
Оценка: 5 Проверяется
Сегодня 17.01.2019г. Я, Садыков Игорь Русланович, дата рождения 02.04.1990г. обратился в банк Восточный в г. Саранск по адресу просп. 50-летия Октября, д.6. Мне был оформлен кредит... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день,я пришла в отделение банка по адрему Металлургов 51,меня встретил очень вежливый менеджер Елена,с самого начало она поздоровалась и представилась.Спасибо Нещерет Елене... Весь отзыв
198 000
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