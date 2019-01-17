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Кредитные карты Восточный Банк

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6 кредитных карт

Visa Classic — Восточный Банк
Просто 30
Visa Instant Issue , Visa Classic
9 162 заявки за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 20% до 120 000 до 1850 дней не требуется
Visa Classic — Восточный Банк
Рассрочка на все
Visa Instant Issue , Visa Classic
1 826 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28% до 300 000 до 90 дней не требуется
Visa Classic — Восточный Банк
Просто
Visa Instant Issue , Visa Classic
939 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 20% до 70 000 до 1850 дней не требуется
Visa Classic — Восточный Банк
Сезонная
Visa Instant Issue , Visa Classic
193 заявки за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 28% до 300 000 до 56 дней не требуется
Visa Classic — Восточный Банк
Кэшбэк
Visa Instant Issue , Visa Classic , Visa Gold
35 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 24% до 400 000 до 56 дней не требуется
Visa Classic «Карта путешественника» — Восточный Банк
Карта путешественника
Visa Instant Issue , Visa Classic
4 заявки за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 24% до 400 000 до 56 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Восточного Банка

Оценка: 5 Проверяется
Сегодня 17.01.2019г. Я, Садыков Игорь Русланович, дата рождения 02.04.1990г. обратился в банк Восточный в г. Саранск по адресу просп. 50-летия Октября, д.6. Мне был оформлен кредит... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день,я пришла в отделение банка по адрему Металлургов 51,меня встретил очень вежливый менеджер Елена,с самого начало она поздоровалась и представилась.Спасибо Нещерет Елене... Весь отзыв
Все отзывы
198 000

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