Оценка: Проверяется
Кредитные карты ВТБизменить банк
2 кредитные карты
Мультикарта
Visa Gold , Mastercard World
1 заявка за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|26%
|до 1 000 000
|до 101 дня
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|18%
|до 2 000 000
|до 101 дня
|не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах ВТБ
Оценка: 5 Проверяется
Отличный банк, очереди маленькие, персонал не оставит клиента без внимания. Есть всё и банкомат и обменный пункт. По любому волнующему меня продукту, рассказали всё... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
В ноябре обратилась в банк ВТБ для получения потребительского кредита на Ленина (Экватор), обслуживала специалист Габбасова Дилара. Специалист все понятно объяснила , все условия... Весь отзыв
62 809
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