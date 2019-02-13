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Кредитные карты ВТБ

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2 кредитные карты

Visa Gold «Мультикарта» — ВТБ
Мультикарта
Visa Gold , Mastercard World
1 заявка за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 26% до 1 000 000 до 101 дня не требуется
Mastercard World Black Edition «Мультикарта Привилегия» — ВТБ
Мультикарта Привилегия
Visa Signature , Mastercard Black Edition
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 18% до 2 000 000 до 101 дня не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах ВТБ

Оценка: 5 Проверяется
В ноябре обратилась в банк ВТБ для получения потребительского кредита на Ленина (Экватор), обслуживала специалист Габбасова Дилара. Специалист все понятно объяснила , все условия... Весь отзыв
Все отзывы
62 809

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