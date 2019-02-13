2 кредитные карты

Мультикарта Visa Gold , Mastercard World 1 заявка за 30 дней Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 26% до 1 000 000 до 101 дня не требуется Мультикарта Привилегия Visa Signature , Mastercard Black Edition Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 18% до 2 000 000 до 101 дня не требуется

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.