1 кредитная карта

120 дней без процентов Visa Unembossed Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль от 28% до 299 999 до 120 дней не требуется

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.