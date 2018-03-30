Оценка: Не засчитана
Кредитные карты ВУЗ-Банкизменить банк
1 кредитная карта
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 28%
|до 299 999
|до 120 дней
|не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах ВУЗ-Банка
Оценка: 5 Не засчитана
Выражаю свою благодарность А-ной Ольге, сотруднику ВУЗ-банка в г. Екатеринбурге по адресу ул. 8 марта, 49. Компетентный, грамотный специалист, использует максимально индивидуальный... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Обращалась в 4 банка за кредитом не хватало на покупку машину. Деньги нужны были срочно. Мне отказали, т.к. работаю у ИП. А в ВУЗ-банке по Пр.Победы 1а сделала заявку на кредит... Весь отзыв
21 986
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