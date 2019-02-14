Получение потребительского кредита — ответственное решение. Потенциальный заемщик должен оценить финансовую нагрузку, которая ляжет на его плечи при погашении банковского продукта. Клиенту следует выбрать такое соотношение суммы и срока займа, при котором размер платежа по потребительскому кредиту не будет превышать половины его ежемесячного дохода.

Где взять в Москве или других городах России? Предварительно нужно ознакомиться с предложениями банков, которые могут предоставить клиенту льготные условия — более низкие ставки для физических лиц. Прежде всего, следует обратить внимание на организации, в которых у клиента обслуживается зарплатная карта, открыт вклад или есть положительная кредитная история.

Прежде чем взять, необходимо внимательно изучить все условия выбранной программы. Зачастую сумма, которую заемщик должен вернуть банку, складывается не только из суммы основного долга и процентов, но включает в себя дополнительные платежи, не очевидные на первый взгляд.

Комиссии могут взиматься банком единовременно при получении ссуды или ежемесячно в течение всего срока. Иногда вместо комиссии банки устанавливают повышенные проценты за первый месяц. При этом в течение остального срока действуют более низкие ставки, которые и указываются в качестве базовых. Кроме того, зачастую в первый месяц не происходит погашение основного долга. Погашается только сумма начисленных процентов. В результате проценты дважды начисляются на одну и ту же сумму кредита, что заметно увеличивает итоговый размер переплаты.

Банк нередко предлагает заемщику заключить договор личного страхования. Если он согласен застраховать свою жизнь, здоровье, риск потери работы, то клиент может взять заемные средства на более выгодных условиях. Обычно ставки по предложениям с личным страхованием на 1—2 процентных пункта ниже по сравнению с предложениями без страховки. Какой вариант выбрать, заемщик решает сам: личное страхование является добровольной услугой, навязывать ее банк не имеет права.

Заемщик, которому нужны средства на выгодных условиях, может воспользоваться калькулятором и удобной системой поиска на Банки.ру. С учетом целей потребителя, наличия обеспечения, имеющихся документов и желательного срока рассмотрения заявки заемщику будут предложены различные варианты примерно из тысячи предложений российских банков. Выбрав подходящее предложение, заемщик может оформить заявку на него прямо на портале, получить предварительное решение и оформить за считанные дни.