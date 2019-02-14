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​#оденьгахпросто: 5 причин иметь хотя бы один выплаченный кредит
​#оденьгахпросто: 5 причин иметь хотя бы один выплаченный кредит

Активная положительная кредитная история, то есть хотя бы один полностью выплаченный в срок кредит, может стать «проводником» в нескольких сферах жизни. Как — рассказывает портал Банки.ру.

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Пресс-релизы

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам онлайн

Сбербанк запустил акцию по потребительским кредитам. В рамках акции предлагается дисконт в размере 0,5 процентного пункта к базовой ставке при подаче кредитной заявки в «Сбербанк Онлайн». Минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4%.

Пресс-релизы14.06.2018

Новинки кредитов

Название, банк Мин. ставка Сумма, срок
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10 457 заявок
от 10,50% до 700 000 ₽,
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9 607 заявок
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Отказ от страховки (Почта Банк)
Хочу отказаться от страховки, так как покрыл кредит досрочно!
Здравствуйте, у нас такая ситуация:
Отец (пенсионер) в "Почта Банке" решил взять кредит на 300 тыс,руб на 5 лет (60 мес)
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> ООО «Финсервис» (ИНН 7842113939) не является банком – это социальная Программа финансирования. Я у них получила 500 т. Сначала...
geokis 6
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Вопрос — ответ

На ваши вопросы отвечает эксперт ВТБ 24

Наталья Коновалова
Наталья Коновалова
старший вице-президент, директор Департамента развития розничных продуктов и бизнес-процессов ВТБ 24
об эксперте

Родилась в Москве.

C отличием окончила финансово-экономический факультет Московского института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова по специальности «планирование народного хозяйства» и Swiss Hotel Management School, Мантре, Швейцария специальность «Менеджмент сервисных компаний». Имеет диплом с отличием Американской ассоциации гостиничного бизнеса.

С 1989 по 1991 гг. работала по распределению в НПО «Геофизика» экономистом планово-экономического отдела.

В 1991 г. перешла на работу в Автобанк, последовательно занимая должности эксперта Валютного управления, старшего эксперта Валютного управления, заместителя начальника отдела финансовых операций, заместителя начальника Валютного управления, начальника Управления валютно-финансовых операций, начальника Управления корреспондентских отношений, начальника Управления клиентских операций, заместителя директора Департамента развития банковского бизнеса, где проработала до 2001 г.

С 2001—2002 гг. являлась советником Председателя в Транскапиталбанке.

В 2002—2005 гг. — заместитель начальника Управления розничных банковских продуктов, начальник Департамента розничного рынка в МДМ-банке.

С 2005 г. — старший вице-президент, директор Департамента развития розничных продуктов и бизнес-процессов ВТБ 24.

Вопрос Есть ответ
Добрый день! Я смотрела потребительсике кредиты, мне понравились в «банк24.ру» и «ГРАН-банке», но там только с 23 лет, мне 23 будет только в сентябре, скажите, может есть возможность взять кредит, если у меня: сейчас нет кредитов; 2 кредита в «Русском стандарте» я уже закрыла и ничего не должна (только по второму кредиту я один раз просрочила платёж). В остальных банках с 18 и 21 года, но условия и проценты мне не подходят! Заранее спасибо!
(valentina_koval) Наталья Коновалова 19.06.2007
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Вопрос Есть ответ
Здравствуйте Наталья! Возможно ли сделать заявку на получение потребительского кредита через Интернет?
(valentina_koval) Наталья Коновалова 18.06.2007
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Взяли потребительский кредит в Втб банке 12.02.19г. Выражаю благодарность сотруднику банка Втб Курьят Александре Евгеньевне. Искренняя заинтересованность в клиенте, профессионализм... Весь отзыв
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Получение потребительского кредита — ответственное решение. Потенциальный заемщик должен оценить финансовую нагрузку, которая ляжет на его плечи при погашении банковского продукта. Клиенту следует выбрать такое соотношение суммы и срока займа, при котором размер платежа по потребительскому кредиту не будет превышать половины его ежемесячного дохода.

Где взять в Москве или других городах России? Предварительно нужно ознакомиться с предложениями банков, которые могут предоставить клиенту льготные условия — более низкие ставки для физических лиц. Прежде всего, следует обратить внимание на организации, в которых у клиента обслуживается зарплатная карта, открыт вклад или есть положительная кредитная история.

Прежде чем взять, необходимо внимательно изучить все условия выбранной программы. Зачастую сумма, которую заемщик должен вернуть банку, складывается не только из суммы основного долга и процентов, но включает в себя дополнительные платежи, не очевидные на первый взгляд.

Комиссии могут взиматься банком единовременно при получении ссуды или ежемесячно в течение всего срока. Иногда вместо комиссии банки устанавливают повышенные проценты за первый месяц. При этом в течение остального срока действуют более низкие ставки, которые и указываются в качестве базовых. Кроме того, зачастую в первый месяц не происходит погашение основного долга. Погашается только сумма начисленных процентов. В результате проценты дважды начисляются на одну и ту же сумму кредита, что заметно увеличивает итоговый размер переплаты.

Банк нередко предлагает заемщику заключить договор личного страхования. Если он согласен застраховать свою жизнь, здоровье, риск потери работы, то клиент может взять заемные средства на более выгодных условиях. Обычно ставки по предложениям с личным страхованием на 1—2 процентных пункта ниже по сравнению с предложениями без страховки. Какой вариант выбрать, заемщик решает сам: личное страхование является добровольной услугой, навязывать ее банк не имеет права.

Заемщик, которому нужны средства на выгодных условиях, может воспользоваться калькулятором и удобной системой поиска на Банки.ру. С учетом целей потребителя, наличия обеспечения, имеющихся документов и желательного срока рассмотрения заявки заемщику будут предложены различные варианты примерно из тысячи предложений российских банков. Выбрав подходящее предложение, заемщик может оформить заявку на него прямо на портале, получить предварительное решение и оформить за считанные дни.

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