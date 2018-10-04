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Потребительские кредиты банка «Ак Барс»

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке «Ак Барс», все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

5 потребительских кредитов
152 заявки за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 11,50% до 2 000 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
12 заявок за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 11,50% до 3 000 000 7 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 11,50% до 15 000 000 15 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,90% до 1 000 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 11,50% до 2 000 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5
В этом банке уже брал кредит. Банк всем понравился. Из минусов можно отметить что банк не работает по выходным. Так же не удобно что нет банкоматов в банках партнёрах. Но это... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в банке «Ак Барс»
124 246

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Ак Барс кредит

На Банки.ру пользователь может ознакомиться с полными условиями по потребительским кредитам в банке «Ак Барс», включая ставки и основные параметры, влияющие на устанавливаемый банком процент, комиссии, требования к заемщику и необходимые документы, включая справки, подтверждающие доход заемщика (некоторые программы позволяют получить кредит без справок). По отдельным ссудам предусмотрена возможность подачи онлайн-заявки через Банки.ру: в первую очередь речь идет о кредитах наличными (на любые цели). Целевые займы в большинстве случаев оформляются в местах продаж и не требуют предварительной подачи заявки, но бывают исключения. Прежде чем взять кредит банка «Ак Барс», мы рекомендуем ознакомиться со всеми условиями, а также произвести предварительный расчет графика платежей при помощи любого размещенного в Интернете кредитного калькулятора либо уточнить ориентировочный размер ежемесячного платежа в колл-центре банка.

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