Потребительские кредиты Альфа-Банкаизменить банк
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2 потребительских кредита
5 957 заявок за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 11,99%
|до 4 000 000
|5 лет
|
10 заявок за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 11,99%
|до 3 000 000
|5 лет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.