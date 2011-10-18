Потребительские кредиты Банка АВБизменить банк
Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Банке АВБ, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн
Заявка на кредит онлайн
|Название, банк
|Мин. ставка
|Сумма, срок
|от 11,90%
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до 2 500 000 ₽,
до 5 лет
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1 138 заявок
|от 12,50%
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до 3 000 000 ₽,
до 7 лет
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9 420 заявок
|от 11,50%
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до 2 000 000 ₽,
до 7 лет
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152 заявки
|от 10,90%
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до 3 000 000 ₽,
до 15 лет
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10 032 заявки
|11,50%
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до 500 000 ₽,
до 3 лет
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32 092 заявки
|от 11,90%
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до 1 000 000 ₽,
до 5 лет
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1 заявка
|от 10,90%
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до 1 500 000 ₽,
до 5 лет
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10 475 заявок
|от 10,50%
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до 700 000 ₽,
до 5 лет
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9 614 заявок
|от 14,90%
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до 1 000 000 ₽,
до 5 лет
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4 284 заявки
|от 13,50%
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до 3 000 000 ₽,
до 7 лет
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1 369 заявок
|от 10,50%
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до 4 000 000 ₽,
до 7 лет
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2 765 заявок
|10,99%
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до 2 000 000 ₽,
до 5 лет
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1 626 заявок
|от 13,50%
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до 1 500 000 ₽,
до 5 лет
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4 622 заявки
|от 11,50%
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до 1 000 000 ₽,
до 5 лет
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3 271 заявка
|от 14,90%
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до 500 000 ₽,
до 3 лет
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950 заявок
|от 10,90%
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до 1 000 000 ₽,
до 7 лет
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11 936 заявок
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до 3 000 000 ₽,
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12 заявок
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до 2 000 000 ₽,
до 5 лет
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407 заявок
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до 3 000 000 ₽,
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55 заявок
|от 11,90%
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до 500 000 ₽,
до 5 лет
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23 заявки
|от 9,00%
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до 15 000 000 ₽,
до 15 лет
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3 536 заявок
|11,40%
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до 250 000 ₽,
до 7 лет
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411 заявок
|от 11,99%
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до 10 000 000 ₽,
до 20 лет 2 мес.
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170 заявок
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Банк АВБ кредит
На Банки.ру пользователь может ознакомиться с полными условиями по потребительским кредитам в Банке АВБ, включая ставки и основные параметры, влияющие на устанавливаемый банком процент, комиссии, требования к заемщику и необходимые документы, включая справки, подтверждающие доход заемщика (некоторые программы позволяют получить кредит без справок). По отдельным ссудам предусмотрена возможность подачи онлайн-заявки через Банки.ру: в первую очередь речь идет о кредитах наличными (на любые цели). Целевые займы в большинстве случаев оформляются в местах продаж и не требуют предварительной подачи заявки, но бывают исключения. Прежде чем взять кредит Банка АВБ, мы рекомендуем ознакомиться со всеми условиями, а также произвести предварительный расчет графика платежей при помощи любого размещенного в Интернете кредитного калькулятора либо уточнить ориентировочный размер ежемесячного платежа в колл-центре банка.