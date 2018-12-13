изменить банк

Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в БКС Премьер, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

4 потребительских кредита

Выгодное предложение Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 19,90% до 1 000 000 5 лет обеспечение не требуется

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 3 дней Потребительский онлайн Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль от 12,90% до 1 500 000 5 лет обеспечение не требуется

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 3 дней Рефинансирование Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль от 16,90% до 1 500 000 5 лет обеспечение не требуется

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 3 дней Рефинансирование онлайн Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль от 12,90% до 1 500 000 5 лет обеспечение не требуется

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 3 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.