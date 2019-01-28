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Потребительские кредиты Ситибанка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Ситибанке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

2 потребительских кредита
1 138 заявок за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 11,90% до 2 500 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
1 заявка за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 11,90% до 1 000 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Ситибанк кредит

Чтобы найти подходящий потребительский кредит в Ситибанке на Банки.ру, пользователю следует указать в форме поиска значимые для него параметры, такие как сумма и срок кредитования, желательный срок рассмотрения заявки, желает ли он взять кредит наличными или направить заемные средства на оплату определенных товаров или услуг компаний — партнеров банка. Кредитные продукты в результатах поиска сортируются в первую очередь по популярности. Данный показатель определяется в зависимости от количества онлайн-заявок, поданных через Банки.ру за последние 30 дней. Предложения, по которым не предусмотрена возможность подачи онлайн-заявки на нашем сайте, следуют ниже и ранжированы между собой в зависимости от размера минимальных процентных ставок. Следует учитывать, что указанный минимальный процент зачастую актуален только при условии личного страхования заемщика. Он повышается в случае отказа клиента застраховать жизнь и здоровье. Если пользователь хочет взять кредит без справок о доходах, ему нужно быть готовым к тому, что процент по таким программам будет выше, чем по ссудам, выдаваемым при предоставлении полного пакета документов. Зная срок и сумму кредита, точный размер процентной ставки и комиссий, а также возможный порядок погашения, заемщик может самостоятельно рассчитать ориентировочный размер ежемесячного платежа при помощи любого универсального кредитного калькулятора, размещенного в Интернете. Если вас заинтересовал кредит Ситибанка, внимательно ознакомьтесь с полными условиями программы, сделайте предварительный расчет графика платежей и смело оформляйте заявку.

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