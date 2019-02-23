до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита лечение санаторно-курортное лечение; услуги стоматологии, зубопротезирование; косметология; медицинская диагностика; проведение комплексных программ с применением вспомогательных репродуктивных технологий Ставки Минимальная 17,00 %

20 000 ... 150 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 19,00 %

20 000 ... 150 000 ₽

25 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно -0,5 п.п. при предоставлении в качестве обеспечения поручительства Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

военнослужащие

работники правоохранительных органов Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы служебное удостоверение / пропуск

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета документ на выбор: водительское удостоверение / загранпаспорт / удостоверение личности военнослужащего / служебное удостоверение (для лиц, проходящих службу в органах внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ) Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки рабочих до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможность получения кредита без обеспечения;

без страхования;

альтернативные способы подтверждения дохода;

погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы небольшая сумма кредита;

требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита Особые ограничения кредит на оплату санаторно-курортного лечения, услуг стоматологии, зубопротезирования, услуг пластической хирургии и косметологии; проведение комплексных программ с применением вспомогательных репродуктивных технологий; медицинской диагностики;

возможно снижение процентной ставки при предоставлении в качестве обеспечения поручительства

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.