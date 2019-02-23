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Здоровье

Уралпромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 17,00%
Сумма
до 150 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • цель: лечение
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • лечение
санаторно-курортное лечение; услуги стоматологии, зубопротезирование; косметология; медицинская диагностика; проведение комплексных программ с применением вспомогательных репродуктивных технологий
Ставки
Минимальная
  • 17,00 %
  • 20 000 ... 150 000 ₽
  • 1 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 19,00 %
  • 20 000 ... 150 000 ₽
  • 25 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
-0,5 п.п. при предоставлении в качестве обеспечения поручительства
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • военнослужащие
  • работники правоохранительных органов
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • служебное удостоверение / пропуск
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документ на выбор: водительское удостоверение / загранпаспорт / удостоверение личности военнослужащего / служебное удостоверение (для лиц, проходящих службу в органах внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
рабочих
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможность получения кредита без обеспечения;
  • без страхования;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
  • небольшая сумма кредита;
  • требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита
Особые ограничения
  • кредит на оплату санаторно-курортного лечения, услуг стоматологии, зубопротезирования, услуг пластической хирургии и косметологии; проведение комплексных программ с применением вспомогательных репродуктивных технологий; медицинской диагностики;
  • возможно снижение процентной ставки при предоставлении в качестве обеспечения поручительства
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 17:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Здоровье» в 2 городах России
534
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Справочная информация
АО «Уральский Промышленный Банк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
ОГРН
1027400001727
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
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Банкоматы 19
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Телефоны
(351) 239-65-65

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