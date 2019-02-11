до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 17,00 %

15 000 ... 5 000 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 19,00 %

15 000 ... 5 000 000 ₽

1 год 1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно на выбор поручительство и гарантии залогу физических лиц, как альтернатива залогу юридических лиц, как альтернатива Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 12 мес.

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы трудовая книжка копия

паспорт копия

заявление-анкета Прочие требования к заемщику наличие постоянной регистрации в г. Челябинске, Челябинской области или г.Екатеринбурге, Свердловской области Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет указана минимальная сумма частичного досрочного возврата кредита при аннуитетном порядке погашения задолженности Нарушение обязательств по кредиту 0,05% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования;

альтернативные способы подтверждения дохода;

возможность предоставления кредита без обеспечения / альтернативные способы обеспечения Минусы требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;

высокая ставка без обеспечения;

указана минимальная сумма частичного досрочного возврата кредита при аннуитетном порядке погашения задолженности

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.