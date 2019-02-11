Кредитная линия Удачная без залога недвижимости
Челиндбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 17,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
кредитная линия на цели: покупка земельных участков и строительство на них дачных домов; реконструкция и капитальный ремонт жилых и дачных домов; приобретение садового/дачного земельного участка с жилым домом и/или хозяйственными строениями; другие цели потребительского характера, реализацию которых удобно осуществлять путем получения траншей в рамках кредитной линии; про кредитам свыше 500 000 рублей требуется подтверждение целевого использования средств (см. сайт Банка)
Ставки
Минимальная
- 17,00 %
- от 100 000 ₽
- 1 мес. ... 3 года
Максимальная
- 19,00 %
- от 100 000 ₽
- 3 года 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
залог как альтернатива
на выбор
движимого имущества, как альтернатива
автотранспорта, как альтернатива
поручительству
Страхование
- без страхования
Дополнительная информация
кредит предоставляется частями (траншами) в течение первого года, со второго года производится погашение кредита равными частями
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 12 мес.
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
- наличие постоянной регистрации в г. Челябинске, Челябинской области или г.Екатеринбурге, Свердловской области
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- частями/траншами
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- дифференцированные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 12 мес.
кредит предоставляется частями (траншами) в течение первого года, со второго года производится погашение кредита равными частями; проценты начисляются на остаток задолженности и подлежат к ежемесячной выплате
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,5% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие комиссий;
- отсутствие требований по страхованию;
- возможен льготный период погашения основного долга сроком 1 год
Минусы
- требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита
Особые ограничения
- при оформлении кредита на сумму от 500 000 рублей требуется подтверждение целевого использования средств (см.сайт банка)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 16:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Кредитная линия Удачная» в 27 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
- Адрес
- 454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
- ОГРН
- 1027400000110
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
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(351) 239-83-80 — контакт-центр