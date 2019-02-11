Цель кредита

просто деньги

кредитная линия на цели: покупка земельных участков и строительство на них дачных домов; реконструкция и капитальный ремонт жилых и дачных домов; приобретение садового/дачного земельного участка с жилым домом и/или хозяйственными строениями; другие цели потребительского характера, реализацию которых удобно осуществлять путем получения траншей в рамках кредитной линии; про кредитам свыше 500 000 рублей требуется подтверждение целевого использования средств (см. сайт Банка)