Вход

Кредитная линия Удачная под залог недвижимости

Челиндбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,50%
Сумма
от 100 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
кредитная линия на цели: покупка земельных участков и строительство на них дачных домов; реконструкция и капитальный ремонт жилых и дачных домов; приобретение садового/дачного земельного участка с жилым домом и/или хозяйственными строениями; другие цели потребительского характера, реализацию которых удобно осуществлять путем получения траншей в рамках кредитной линии; про кредитам свыше 500 000 рублей требуется подтверждение целевого использования средств (см. сайт Банка)
Ставки
Минимальная
  • 13,50 %
  • от 100 000 ₽
  • 1 мес. ... 3 года
Максимальная
  • 14,00 %
  • от 100 000 ₽
  • 3 года 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
  • без страхования
Дополнительная информация

кредит предоставляется частями (траншами) в течение первого года, со второго года производится погашение кредита равными частями

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • студенты / молодежь
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 12 мес.
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
  • наличие постоянной регистрации в г. Челябинске, Челябинской области или г.Екатеринбурге, Свердловской области
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • частями/траншами
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • дифференцированные платежи
  • максимальный срок действия льготного периода 12 мес.
кредит предоставляется частями (траншами) в течение первого года, со второго года производится погашение кредита равными частями; проценты начисляются на остаток задолженности и подлежат к ежемесячной выплате
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,5% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • отсутствие комиссий;
  • отсутствие требований по страхованию;
  • возможен льготный период погашения основного долга сроком 1 год
Минусы
  • требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита
Особые ограничения
  • при оформлении кредита на сумму от 500 000 рублей требуется подтверждение целевого использования средств (см.сайт банка)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 16:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Кредитная линия Удачная» в 27 городах России
997
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
ОГРН
1027400000110
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 13
Банкоматы 67
посмотреть на карте
Телефоны
(351) 239-83-80 — контакт-центр

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще