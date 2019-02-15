То, что надо без обеспечения
Сургутнефтегазбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,00%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 10,00 %
- 300 000 ... 3 000 000 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 21,75 %
- до 300 000 ₽
- 1 год ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+1,75 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка (несчастный случай, болезнь и потеря дохода)
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 рублейподтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
-
трудовая книжка
копия
-
военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
копия
-
паспорт
копия
- заявление-анкета
- полный перечень документов предоставлен на сайте банка
Количество созаемщиков
до 1 человека
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
+1 п. п. при дифференцированных платежах; +0,5 п. п. при отсрочке платежа
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
+ 1,5 п. п. к базовой ставки при возможности сверхпланового гашения в любую дату без предварительного уведомления об этом банка
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- крупная сумма кредита;
- без обеспечения / альтернатвные способы обеспечения;
- льготные условия кредитования для клиентов с положительной кредитной историей;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору клиента;
- возможность отсрочки платежа по кредиту;
- невысокая ставка
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- повышенная ставка при погашении кредита дифференцированными платежами;
- повышенная ставка при отсрочке платежа;
- процентная ставка зависит от вида оформляемого страхования;
- повышенная ставка к базовой ставки при возможности сверхпланового гашения в любую дату без предварительного уведомления об этом банка
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 15.02.2019 15:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «То, что надо» в 11 городах России
2 879
Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
- Адрес
- 628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
- ОГРН
- 1028600001792
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Сургут
- Телефоны
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(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба