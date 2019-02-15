Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 10,00 %

300 000 ... 3 000 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 21,75 %

до 300 000 ₽

1 год ... 10 лет Подробная таблица ставок Обеспечение не требуется Страхование без страхования +1,75 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка (несчастный случай, болезнь и потеря дохода) Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 рублей подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии копия

паспорт копия

заявление-анкета полный перечень документов предоставлен на сайте банка Количество созаемщиков до 1 человека Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 3 до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи +1 п. п. при дифференцированных платежах; +0,5 п. п. при отсрочке платежа Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет + 1,5 п. п. к базовой ставки при возможности сверхпланового гашения в любую дату без предварительного уведомления об этом банка Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

банкоматы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

крупная сумма кредита;

без обеспечения / альтернатвные способы обеспечения;

льготные условия кредитования для клиентов с положительной кредитной историей;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору клиента;

возможность отсрочки платежа по кредиту;

невысокая ставка Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения повышенная ставка при погашении кредита дифференцированными платежами;

повышенная ставка при отсрочке платежа;

процентная ставка зависит от вида оформляемого страхования;

повышенная ставка к базовой ставки при возможности сверхпланового гашения в любую дату без предварительного уведомления об этом банка

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.