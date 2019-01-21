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Фора-Инвестиционный

Фора-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
23,00%
Сумма
до 3 500 000
Срок
до 36 мес.
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 23,00 %
  • 500 000 ... 3 500 000 ₽
  • 6 мес. ... 36 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартира / жилой дом с земельным участком / гараж / нежилое / складское помещение / коммерческая недвижимость
закладываемый объект недвижимости должен находиться в собственности заемщика и быть свободным от ограничений (обременений) прав, в том числе – от прав третьих лиц, не должен находиться на территории закрытого административно-территориального образования; передаваемый в залог объект недвижимости должен быть расположен: для Москвы – не далее 35 км от МКАД, для городов, в которых работают Филиалы Банка – не далее 35 км от окружной/объездной дороги города; для городов Московской области, в которых работают дополнительные офисы Банка – не далее 35 км от территориальной границы города; недвижимость, приобретенная на денежные средства, предоставленные Банком в рамках данного кредита, не рассматривается в качестве залога
Страхование
  • имущественное, личное и титульное
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
полный перечень документов представлен на сайте банка
  • справка по форме 2-НДФЛ
    для лиц, работающих по трудовому договору
  • справка по форме 3-НДФЛ
    для индивидуальных предпринимателей
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме банка / запрос работодателю
полный перечень документов представлен на сайте банка
Документы
  • паспорт
  • документы на недвижимость
    оригинал
  • заявление-анкета
  • трудовая книжка
  • свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • документ на выбор: водительское удостоверение (оригинал) / справки из психоневрологического и наркотического диспансеров (оригиналы)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита под залог недвижимости
Минусы
  • соотношение кредит/залог - до 30% от стоимости объекта недвижимости;
  • небольшой срок кредитования;
  • требуется имущественное, личное и титульное страхование;
  • высокая ставка;
  • подтверждение дохода справкой по форме 2-НДФЛ
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 21.01.2019 18:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Фора-Инвестиционный» в 30 городах России
4 935
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
ОГРН
1027739553764
Сайт
www.forabank.ru
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Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба

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