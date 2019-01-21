на выбор залог

квартира / жилой дом с земельным участком / гараж / нежилое / складское помещение / коммерческая недвижимость недвижимого имущества, обязательно

закладываемый объект недвижимости должен находиться в собственности заемщика и быть свободным от ограничений (обременений) прав, в том числе – от прав третьих лиц, не должен находиться на территории закрытого административно-территориального образования; передаваемый в залог объект недвижимости должен быть расположен: для Москвы – не далее 35 км от МКАД, для городов, в которых работают Филиалы Банка – не далее 35 км от окружной/объездной дороги города; для городов Московской области, в которых работают дополнительные офисы Банка – не далее 35 км от территориальной границы города; недвижимость, приобретенная на денежные средства, предоставленные Банком в рамках данного кредита, не рассматривается в качестве залога